Le Club de Bruges n'est plus seul : un grand club veut s'offrir un talent de Genk

Noah Adedeji-Sternberg pourrait échapper au Club de Bruges. Les négociations avec Genk n'avancent pas et un autre club veut en profiter. Selon les informations de Florian Plettenberg, Genk demande 10 millions d'euros pour son joueur.

Le transfert de Noah Adedeji-Sternberg est loin d'être réglé. Un autre club est prêt à s'inviter dans les négociations. Le Club de Bruges, qui pensait avoir pris une longueur d'avance, pourrait voir la concurrence bouleverser ses plans. Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, l'Ajax Amsterdam suit de près la situation du joueur de Genk.

L'Ajax Amsterdam pourrait "voler" la cible du Club de Bruges

Le club néerlandais pourrait profiter des tensions entre les deux formations belges pour tenter sa chance dans ce dossier. Le Club de Bruges a pourtant un accord avec Noah Adedeji-Sternberg. En revanche, les discussions avec Genk sont beaucoup plus compliquées. Les Limbourgeois n'ont pas apprécié que Bruges négocie directement avec le joueur avant de trouver un terrain d'entente entre les clubs, ce qui freine les négociations.

🚨EXCL | Club Brugge and Ajax are pushing to sign Noah Adedeji-Sternberg.



Genk are demanding up to €10m for the 21 y/o talented winger.



Several other clubs are also interested. A transfer this window possible. @SkySportDE 🇧🇪 pic.twitter.com/OTL9VkyK7d — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 16, 2026

International U21 avec la Belgique

Sous contrat jusqu'en juin 2028, l'ailier est considéré comme un talent du football belge. Formé en partie au Borussia Mönchengladbach avant de rejoindre Genk en 2023, il compte six sélections avec les U21 de la Belgique pour un but inscrit. Sa valeur marchande est estimée à 4 millions d'euros selon le site Transfermarkt.

10 millions d'euros pour s'offrir les services de Noah Adedeji-Sternberg

Toujours selon Plettenberg, Genk réclamerait 10 millions d'euros à l'Ajax pour laisser partir son joueur. D'autres clubs suivent également le dossier. Reste à voir si Bruges parviendra à renouer le dialogue avec son rival ou si un autre prétendant profitera de la situation pour boucler le transfert.





À son retour, Sternberg n'a pas repris l'entraînement avec le groupe. Genk l'a invité à travailler individuellement en attendant que sa situation se clarifie. La saison passée, il a disputé 37 matchs (un but et trois passes décisives) toutes compétitions confondues.