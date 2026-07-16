LIVE Coupe du monde 16/7
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
"Ce sont mes choix et j’en assume la responsabilité" : Thomas Tuchel réagit à son pari raté contre l’Argentine
Thomas Tuchel dit "assumer ses choix" après la défaite de l’Angleterre face à l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde. Alors que les Three Lions menaient 1-0, les Argentins sont finalement parvenus à renverser la situation en s’imposant 1-2. (Lire la suite)
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