Le Club de Bruges peut enfin souffler : un club de Bundesliga s'intéresse à son flop

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Le Club de Bruges peut enfin souffler : un club de Bundesliga s'intéresse à son flop
Photo: © photonews
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Le départ de Gustaf Nilsson se précise. Le Hertha Berlin s'intéresse de près à l'attaquant suédois, qui ne fait plus partie des plans brugeois.

Le Club de Bruges est prêt à laisser partir Gustaf Nilsson et espère récupérer une bonne partie des 6,4 millions d'euros investis pour le recruter il y a deux ans. De son côté, le Hertha Berlin cherche depuis plusieurs mois un nouvel avant-centre pour remplacer Haris Tabakovic, parti durant l'été 2024.

L'entraîneur Stefan Leitl souhaite attirer un point d'appui en attaque. Grand, puissant, à l'aise dans le jeu aérien et capable de faire remonter le bloc, le profil de Nilsson correspond parfaitement aux attentes du club allemand. Avec son mètre 97, l'international suédois coche toutes les cases.

Gustaf Nilsson veut rejoindre le Hertha Berlin

Le Club de Bruges est prêt à faciliter le transfert ou le prêt. Nilsson serait ouvert à un changement d'air. Le Suédois connaît le football allemand. Il avait évolué à Wehen Wiesbaden entre 2021 et 2022.

Nilsson avait convaincu le Club grâce à ses performances avec l'Union. En deux saisons au Parc Duden, il avait inscrit 27 buts et s'était installé parmi les meilleurs attaquants du championnat. Bruges avait déboursé près de sept millions d'euros pour le recruter à l'été 2024.

Grosse déception

Mais ce transfert s'est transformé en déception. Nilsson n'a pas réussi à s'imposer et a disparu des plans du staff. Cela fait plus d'un an qu'il est considéré comme indésirable et un départ semble être la meilleure solution pour toutes les parties.

La valeur marchande de Nilsson serait descendue à 1,8 million d'euros, loin des sept millions versés à l'époque à l'Union. Le champion en titre sait qu'il ne récupérera jamais entièrement cet investissement, mais veut en sauver le maximum.

Avec Nicolo Tresoldi, le club a son nouveau numéro neuf. L'attaquant allemand est considéré en interne comme la première option pour la saison à venir et devrait, sauf surprise, débuter le championnat comme titulaire.

L'avenir de Romeo Vermant est incertain

Le Club de Bruges a renforcé son secteur offensif cet été avec l'arrivée d'Andrej Vasovic. À 18 ans, l'avant-centre est considéré comme l'un des jeunes joueurs à suivre et devrait progressivement trouver sa place dans le noyau professionnel.

En revanche, l'avenir de Roméo Vermant n'est pas fixé. L'attaquant veut jouer plus la saison prochaine et espère décrocher une place de titulaire. Si ce n'est pas possible, il pourrait aller voir ailleurs, malgré sa récente prolongation de contrat.

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