Anderlecht n'est pas vraiment prêt : la confession lucide d'un dirigeant bruxellois

Le RSC Anderlecht entre en lice ce jeudi en Coupe d'Europe... et n'est pas vraiment prêt. Le mercato des Mauves est loin d'être terminé. Le CEO Kenneth Bornauw reste positif, mais ne peut pas cacher que la situation n'est pas idéale.

Pour Kenneth Bornauw, une chose est claire : le déplacement de ce jeudi à Hammarby, au 3e tour préliminaire d'Europa League, arrive "trop tôt" dans la saison du RSC Anderlecht. Au contraire des étés précédents, lors desquels la Jupiler Pro League reprenait à la fin du mois de juillet, les clubs belges ne reprendront leur championnat que lors de la deuxième semaine d'août, suite à la suppression des Playoffs.

Mais il fallait être prêt aussi tôt que les saisons précédentes pour les clubs devant passer par les préliminaires européens, ce qui est encore le cas pour Anderlecht. Résultat : Antoine Sibierski a encore du pain sur la planche avant que son noyau soit compétitif.

"Nous travaillons depuis quatre semaines et eux depuis quatre mois. C'est un club qui a déjà construit une routine", reconnaît Kenneth Bornauw dans Het Laatste Nieuws. "Il va donc falloir surtout bien gérer ce match aller". Comprenez : éviter de perdre.

Anderlecht va encore se renforcer en attaque

"Ce sera un match difficile, mais je pense que le staff a travaillé dur avec le noyau actuel afin d'être aussi préparé que possible le jour venu", relativise le CEO du RSC Anderlecht, qui a pu constater durant la préparation que les Mauve & Blanc manquaient encore de quelque chose. "Avec le noyau dont nous disposons, il était surtout question de travailler sur l'intensité, la mentalité et les grandes lignes tactiques".

Lire aussi… Hammarby prévient Anderlecht : "Peu importe l'adversaire, nous sommes chez nous"›

"Le staff a très bien travaillé mais la compétition n'a pas encore commencé. Nous manquons de rythme de jeu, et quelques renforts arriveront encore dans les semaines à venir", conclut Bornauw. C'est notamment, après avoir amené des défenseurs, le secteur offensif qui sera ciblé par la direction anderlechtoise.