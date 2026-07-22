Anderlecht n'est pas vraiment prêt : la confession lucide d'un dirigeant bruxellois

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Anderlecht n'est pas vraiment prêt : la confession lucide d'un dirigeant bruxellois
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le RSC Anderlecht entre en lice ce jeudi en Coupe d'Europe... et n'est pas vraiment prêt. Le mercato des Mauves est loin d'être terminé. Le CEO Kenneth Bornauw reste positif, mais ne peut pas cacher que la situation n'est pas idéale.

Pour Kenneth Bornauw, une chose est claire : le déplacement de ce jeudi à Hammarby, au 3e tour préliminaire d'Europa League, arrive "trop tôt" dans la saison du RSC Anderlecht. Au contraire des étés précédents, lors desquels la Jupiler Pro League reprenait à la fin du mois de juillet, les clubs belges ne reprendront leur championnat que lors de la deuxième semaine d'août, suite à la suppression des Playoffs.

Mais il fallait être prêt aussi tôt que les saisons précédentes pour les clubs devant passer par les préliminaires européens, ce qui est encore le cas pour Anderlecht. Résultat : Antoine Sibierski a encore du pain sur la planche avant que son noyau soit compétitif. 

"Nous travaillons depuis quatre semaines et eux depuis quatre mois. C'est un club qui a déjà construit une routine", reconnaît Kenneth Bornauw dans Het Laatste Nieuws. "Il va donc falloir surtout bien gérer ce match aller". Comprenez : éviter de perdre. 

Anderlecht va encore se renforcer en attaque 

"Ce sera un match difficile, mais je pense que le staff a travaillé dur avec le noyau actuel afin d'être aussi préparé que possible le jour venu", relativise le CEO du RSC Anderlecht, qui a pu constater durant la préparation que les Mauve & Blanc manquaient encore de quelque chose. "Avec le noyau dont nous disposons, il était surtout question de travailler sur l'intensité, la mentalité et les grandes lignes tactiques".

Lire aussi… Hammarby prévient Anderlecht : "Peu importe l'adversaire, nous sommes chez nous"
"Le staff a très bien travaillé mais la compétition n'a pas encore commencé. Nous manquons de rythme de jeu, et quelques renforts arriveront encore dans les semaines à venir", conclut Bornauw. C'est notamment, après avoir amené des défenseurs, le secteur offensif qui sera ciblé par la direction anderlechtoise. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Hammarby - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 19:00 (23/07).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Hammarby

Plus de news

Hammarby prévient Anderlecht : "Peu importe l'adversaire, nous sommes chez nous"

Hammarby prévient Anderlecht : "Peu importe l'adversaire, nous sommes chez nous"

19:00
Pär Zetterberg pessimiste pour le RSC Anderlecht : "Hammarby est meilleur que Häcken"

Pär Zetterberg pessimiste pour le RSC Anderlecht : "Hammarby est meilleur que Häcken"

16:30
2
Le RSC Anderlecht ne lâche pas sa cible prioritaire de l'été : une offre record aurait été effectuée

Le RSC Anderlecht ne lâche pas sa cible prioritaire de l'été : une offre record aurait été effectuée

18:00
Henrik Rydström, coach pas comme les autres : pourquoi Anderlecht va affronter un ovni footballistique

Henrik Rydström, coach pas comme les autres : pourquoi Anderlecht va affronter un ovni footballistique

14:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/07: Bassette - Opoku - Njie - Odoi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/07: Bassette - Opoku - Njie - Odoi

21:36
Hugo Broos, stop ou encore ? Le doute persiste, et la fédération sud-africaine communique

Hugo Broos, stop ou encore ? Le doute persiste, et la fédération sud-africaine communique

22:30
Officiel : ciblé par le Standard, un Diable Rouge s'engage ailleurs en Belgique

Officiel : ciblé par le Standard, un Diable Rouge s'engage ailleurs en Belgique

21:36
Encore le jackpot pour Zulte Waregem, qui va réaliser une nouvelle grosse vente cet été

Encore le jackpot pour Zulte Waregem, qui va réaliser une nouvelle grosse vente cet été

21:00
Anderlecht face à l'un de ses anciens joueurs fantômes : cinq choses à savoir sur Hammarby

Anderlecht face à l'un de ses anciens joueurs fantômes : cinq choses à savoir sur Hammarby

11:40
Laissé de côté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se réjouit probablement de l'arrivée de Van Bommel Analyse

Laissé de côté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se réjouit probablement de l'arrivée de Van Bommel

20:30
Youri Tielemans vient pour le remplacer : libre, un Mancunien a trouvé son nouveau club

Youri Tielemans vient pour le remplacer : libre, un Mancunien a trouvé son nouveau club

20:00
"Du jamais vu" : Vincent Kompany organise un entraînement très particulier au Bayern

"Du jamais vu" : Vincent Kompany organise un entraînement très particulier au Bayern

14:00
Mark Van Bommel fait l'unanimité chez ceux qui l'ont cotoyé : "Tout le monde disait du bien de lui !"

Mark Van Bommel fait l'unanimité chez ceux qui l'ont cotoyé : "Tout le monde disait du bien de lui !"

19:45
Diable Rouge à 32 reprises, Erwin Vandendaele est décédé à l'âge de 81 ans

Diable Rouge à 32 reprises, Erwin Vandendaele est décédé à l'âge de 81 ans

19:25
Des anciens d'Anderlecht, du Standard ou de Bruges encore sur le marché : ces joueurs qui sont toujours libres

Des anciens d'Anderlecht, du Standard ou de Bruges encore sur le marché : ces joueurs qui sont toujours libres

18:30
"HERE WE GO" : Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables Rouges jusqu'en 2028 !

"HERE WE GO" : Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables Rouges jusqu'en 2028 !

17:32
3
🎥 Le doute n'est plus permis : le nouveau sélectionneur des Diables Rouges est confirmé par… son fils

🎥 Le doute n'est plus permis : le nouveau sélectionneur des Diables Rouges est confirmé par… son fils

17:30
Recrue du Standard, Bruny Nsimba raconte sa demi-saison avec Mark Van Bommel : "Il m'a beaucoup appris" Interview

Recrue du Standard, Bruny Nsimba raconte sa demi-saison avec Mark Van Bommel : "Il m'a beaucoup appris"

17:00
Anderlecht est prêt à compter sur un très jeune talent de Neerpede face à Hammarby

Anderlecht est prêt à compter sur un très jeune talent de Neerpede face à Hammarby

10:30
6
Voilà le remplaçant d'Arthur Piedfort à Westerlo, qui restera actif dans ce mercato

Voilà le remplaçant d'Arthur Piedfort à Westerlo, qui restera actif dans ce mercato

16:00
"Certains joueurs estiment que ça a aidé la Belgique" : les USA, perturbés par l'affaire Balogun ?

"Certains joueurs estiment que ça a aidé la Belgique" : les USA, perturbés par l'affaire Balogun ?

15:30
Laissé de côté par le RAEC Mons, il rebondit dans un autre club hennuyer

Laissé de côté par le RAEC Mons, il rebondit dans un autre club hennuyer

15:00
Bruny Nsimba, sa première interview au Standard : "Dieumerci Mbokani m'a parlé en bien du club" Interview

Bruny Nsimba, sa première interview au Standard : "Dieumerci Mbokani m'a parlé en bien du club"

14:15
Un club du top absolu pense à Charles De Ketelaere après sa bonne Coupe du Monde !

Un club du top absolu pense à Charles De Ketelaere après sa bonne Coupe du Monde !

13:30
Denis Odoi s’apprête à faire son retour au Club de Bruges

Denis Odoi s’apprête à faire son retour au Club de Bruges

13:00
Une star de la Juventus incertaine pour le match de gala face au Standard de Liège

Une star de la Juventus incertaine pour le match de gala face au Standard de Liège

12:30
Tolu Arokodare au cœur d’une polémique à Wolverhampton : l'ancien buteur du KRC Genk est poussé vers la sortie

Tolu Arokodare au cœur d’une polémique à Wolverhampton : l'ancien buteur du KRC Genk est poussé vers la sortie

12:00
Kevin De Bruyne devrait finalement rester à Naples, tandis que Romelu Lukaku se dirige vers un départ

Kevin De Bruyne devrait finalement rester à Naples, tandis que Romelu Lukaku se dirige vers un départ

11:20
OFFICIEL : un Belge passé par l’Inter et le Club de Bruges s’offre un nouveau défi surprenant à l’étranger

OFFICIEL : un Belge passé par l’Inter et le Club de Bruges s’offre un nouveau défi surprenant à l’étranger

11:00
Débuts catastrophiques pour Wouter Vrancken avec Hearts : le rêve de disputer la Ligue des champions s’éloigne

Débuts catastrophiques pour Wouter Vrancken avec Hearts : le rêve de disputer la Ligue des champions s’éloigne

10:00
OFFICIEL : un international anglais rejoint Chelsea pour un montant impressionnant

OFFICIEL : un international anglais rejoint Chelsea pour un montant impressionnant

09:30
Guillermo Ochoa met un terme à sa carrière de footballeur professionnel : "Je n’aurais jamais imaginé ça"

Guillermo Ochoa met un terme à sa carrière de footballeur professionnel : "Je n’aurais jamais imaginé ça"

09:00
1
Loïs Openda vers un retour en Ligue 1 ? Le Diable Rouge apprécie le projet d’un club de premier plan

Loïs Openda vers un retour en Ligue 1 ? Le Diable Rouge apprécie le projet d’un club de premier plan

08:00
Qui ne tente rien n'a rien : Anderlecht recalé pour un ancien grand espoir d'Arsenal

Qui ne tente rien n'a rien : Anderlecht recalé pour un ancien grand espoir d'Arsenal

21/07
Absents de la liste européenne : Rik De Mil fait le ménage et pousse quatre Gantois vers la sortie

Absents de la liste européenne : Rik De Mil fait le ménage et pousse quatre Gantois vers la sortie

07:30
Toujours le feu sacré à 37 ans : lui aussi formé à Anderlecht, le cousin de Nathan Ngoy signe en P1 hennuyère

Toujours le feu sacré à 37 ans : lui aussi formé à Anderlecht, le cousin de Nathan Ngoy signe en P1 hennuyère

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Second tour
Hammarby Hammarby 23/07 Anderlecht Anderlecht
Besiktas Besiktas 23/07 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sankt Gallen Sankt Gallen 23/07 SL Benfica SL Benfica
Tromsö¸ IL Tromsö¸ IL 23/07 Hradec Králové Hradec Králové
Anderlecht Anderlecht 30/07 Hammarby Hammarby
FC Midtjylland FC Midtjylland 30/07 Besiktas Besiktas
Hradec Králové Hradec Králové 30/07 Tromsö¸ IL Tromsö¸ IL
SL Benfica SL Benfica 30/07 Sankt Gallen Sankt Gallen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved