Un autre départ à Bruges ? Un club de Pro League veut en profiter

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Un autre départ à Bruges ? Un club de Pro League veut en profiter
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Le KVC Westerlo s'intéresse à Cisse Sandra. Le milieu de terrain du Club Bruges, en manque de temps de jeu, pourrait changer d'air cet été.

Cisse Sandra est sous contrat avec le Club de Bruges jusqu'en juin 2027, mais son avenir est incertain. Le milieu offensif ne fait pas partie des joueurs intouchables et le club est prêt à écouter les offres qui pourraient arriver cet été.

Selon Het Laatste Nieuws, Westerlo suit de près son dossier. Le club est en pleine reconstruction après le départ de nombreux joueurs et recherche des renforts capables d'apporter une plus-value , tout en disposant d'une marge de progression.

Plus de chances d'obtenir du temps de jeu

Westerlo pourrait être une bonne porte de sortie pour Sandra, . Le Belge a été formé en grande partie au Club de Bruges, mais il a dû accumuler de l'expérience ailleurs ces dernières saisons.

En 2023-2024, il a été prêté à l'Excelsior, avant d'être envoyé à Willem II la saison suivante. Deux prêts qui lui ont permis d'enchaîner les minutes au plus haut niveau. Malgré tout, il a eu sa chance avec le Club de Bruges, où il compte cinq apparitions en Ligue des champions.

La saison dernière, Sandra se rapprochait du noyau A. Pendant les Champions' Play-offs, il a bénéficié de plus de temps de jeu et a saisi les occasions qui lui ont été offertes.

Un moment important dans la carrière de Sandra

Selon le site Transfermarkt, Sandra est évalué à 2 millions d'euros. Le milieu offensif doit gagner en régularité et ne s'est pas imposé comme un titulaire indiscutable.

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