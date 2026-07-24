C'est signé : Jürgen Klopp va officiellement devenir le nouveau sélectionneur de l’Allemagne

104

Le retour de «Kloppo» sur le bord du terrain se précise. Après avoir conquis l’Angleterre avec Liverpool et marqué l’histoire du Borussia Dortmund, Jürgen Klopp devrait bien prendre les commandes d'une "Mannschaft", à la dérive depuis plus d'une décennie.