C'est signé : Jürgen Klopp va officiellement devenir le nouveau sélectionneur de l’Allemagne

Fabien Chaliaud, journaliste football
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C'est signé : Jürgen Klopp va officiellement devenir le nouveau sélectionneur de l’Allemagne
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Le retour de «Kloppo» sur le bord du terrain se précise. Après avoir conquis l’Angleterre avec Liverpool et marqué l’histoire du Borussia Dortmund, Jürgen Klopp devrait bien prendre les commandes d'une "Mannschaft", à la dérive depuis plus d'une décennie.

Nicolas Baccus

Jürgen Klopp va officiellement devenir le nouveau sélectionneur de l’Allemagne jusqu’en 2030

Selon l'expert mercato Fabrizio Romano, Jürgen Klopp a signé son contrat en tant que nouveau sélectionneur de l'Allemagne. Il s'est engagé avec la Mannschaft jusqu'en juillet 2030. Après l'échec de l'Allemagne à la Coupe du monde 2026, avec cette élimination face au Paraguay en seizièmes de finale, il aura pour objectif de redresser la barre.

La confirmation officielle de sa nomination à la tête de la sélection devrait survenir ce vendredi. Ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que cela soit officialisé par la Fédération allemande de football.

Le retour de «Kloppo» sur le bord du terrain se précise. Après avoir conquis l’Angleterre avec Liverpool et marqué l’histoire du Borussia Dortmund, Jürgen Klopp devrait bien prendre les commandes d'une "Mannschaft", à la dérive depuis plus d'une décennie.

La succession de Julian Nagelsmann pourrait bientôt connaître son dénouement. La Fédération allemande de football (DFB) a annoncé samedi avoir trouvé "un accord sur les points essentiels d’un éventuel contrat" avec Jürgen Klopp, en vue de faire de l’ancien entraîneur de Liverpool le nouveau sélectionneur de la "Mannschaft".

Dans un communiqué, l’instance allemande précise que son président Bernd Neuendorf et son vice-président Hans-Joachim Watzke (NDLR : qui a aussi été à la tête du Borussia Dortmund, club jadis dirigé par Klopp) ont rencontré Jürgen Klopp vendredi, à New York, pour un premier échange approfondi autour de son arrivée potentielle à la tête de la sélection. Des discussions qui se sont révélées positives. "Au cours de cette discussion constructive, un accord a été trouvé sur les points essentiels d’un éventuel contrat", indique la DFB.

Les négociations doivent désormais se poursuivre dans les prochains jours. Les deux parties affichent toutefois un certain optimisme et estiment qu’elles devraient parvenir à finaliser l’accord. Un dernier obstacle devra néanmoins être levé : obtenir l’autorisation de Red Bull, actuel employeur de Klopp. Depuis janvier 2025, l’Allemand occupe le poste de directeur du football du groupe autrichien, propriétaire de plusieurs clubs à travers le monde.

Un entraîneur emblématique

La DFB est à la recherche d’un nouveau patron sportif depuis le départ de Julian Nagelsmann, consécutif à l’élimination prématurée de l’Allemagne en 1/16e de finale de la Coupe du monde, face au Paraguay. Pour relancer une sélection toujours en quête d’un nouveau souffle, l’Allemagne rêve d’un grand nom capable d’incarner le renouveau : Jürgen Klopp.

À 59 ans, le technicien allemand possède déjà une carrière riche en succès. Il s’est révélé sur le banc de Mayence (2001-2008) avant d’écrire les plus belles pages de son histoire au Borussia Dortmund (2008-2015), où il a décroché deux titres de champion d’Allemagne et une Coupe nationale.

Mais c’est surtout en Angleterre, à la tête de Liverpool (2015-2024), que Jürgen Klopp a atteint le sommet. Sous ses ordres, les "Reds" ont remporté la Ligue des champions, en 2019, la Premier League, en 2020, la Coupe du monde des clubs ainsi qu’une FA Cup, en 2022. Un palmarès qui en fait l’un des entraîneurs allemands les plus respectés de sa génération.

Un long déclin allemand depuis la 4e étoile

La perspective de voir Klopp prendre les commandes de la Mannschaft enthousiasme déjà de l'autre côté du Rhin. Après plus d'une décennie de galère et d'éliminations précoces des compétitions internationales majeures  depuis la quatrième étoile décrochée au Brésil, en 2014, la sélection allemande veut retrouver son rang. Elle espère retrouver avec Klopp une identité forte et renouer avec les grandes ambitions qui ont longtemps accompagné son histoire.

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