Julian Nagelsmann est limogé de son poste de sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp prêt à le remplacer ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Julian Nagelsmann est limogé de son poste de sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp prêt à le remplacer ?
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Julian Nagelsmann n'est officiellement plus l'entraîneur de la sélection allemande. Suite à l'élimination de la Mannschaft de la Coupe du monde, le technicien allemand a été remercié.

L'objectif de l'Allemagne était clair dans ce Mondial 2026 : remporter le tournoi. Un objectif loin d'avoir été réalisé après une élimination surprise face au Paraguay (1-1, 3-4 TAB) en seizième de finale. Julian Nagelsmann n'a sans surprise pas survécu à cet échec, tout comme ses assistants Benjamin Glück et Benjamin Hübner.

"Les représentants des actionnaires et le conseil de surveillance de la DFB GmbH & Co. KG ont décidé aujourd'hui, à l'unanimité et sur proposition du président de la fédération allemande, Bernd Neuendorf, de mettre fin avec effet immédiat au contrat du sélectionneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann", a écrit la fédération allemande de football dans un communiqué publié sur son site web.

La fédération ajoute qu'à la veille de l'officialisation de ce licenciement, Julian Nagelsmann avait déjà demandé lui-même, dans un entretien avec les dirigeants de la fédération, à mettre un terme à son aventure sur le banc allemand. Une demande sans surprise acceptée par les représentants des actionnaires et le conseil de surveillance.

Nagelsmann Julian - Neuer Manuel
© photonews

Les mots du président Bernd Neuendorf et de Julian Nagelsmann 

Bernd Neuendorf, le président de la fédération allemande, s'est exprimé sur cette décision : "La Fédération allemande de football tient à remercier sincèrement Julian Nagelsmann pour le travail accompli depuis septembre 2023. Il s'est distingué par son immense engagement et son ambition exceptionnelle. Julian Nagelsmann est également une personne très responsable et profondément intègre, que nous apprécions tous."

L'entraîneur a également pris la parole : "Ces derniers jours, depuis notre élimination, j'ai beaucoup réfléchi et échangé avec des proches ainsi qu'avec des personnes de la fédération. Cette décision a été extrêmement difficile à prendre. Mon objectif principal a toujours été la réussite de l'équipe. Après une telle déception, elle mérite la possibilité de repartir sur de nouvelles bases, sans pression."

Lire aussi… Coup de tonnerre en Allemagne, Jürgen Klopp se prépare !

"Je tiens à remercier mon staff technique, l'ensemble du personnel et toutes les personnes de la fédération qui nous ont soutenus, ainsi que les joueurs avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler dans un climat de confiance. Un merci tout particulier va également aux supporters. Vous nous avez portés, vous nous avez fait confiance, vous nous avez donné de l'énergie, même dans les moments les plus difficiles."

"Je suis profondément désolé de vous avoir déçus et de ne pas avoir pu vous offrir davantage de soirées de football lors de cette Coupe du monde. Vous méritiez tellement plus !", a-t-il conclu.

Jürgen Klopp pour remplacer Julian Nagelsmann à la tête de l'Allemagne ?

La fédération allemande de football a annoncé qu'elle allait désormais entamer des discussions avec l'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp. L'Allemand serait disposé à remplacer Julian Nagelsmann. Il est actuellement sans club depuis son départ de Liverpool en 2024, après neuf longues années où il est devenu une véritable légende vivante de la formation anglaise. Avec l'Allemagne, il aurait pour ambition de remporter l'Euro 2028, qui se déroulera au Royaume-Uni et en Irlande.

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