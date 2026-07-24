Un joueur de la Coupe du monde 2026 contrôlé positif à la cocaïne

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un joueur de la Coupe du monde 2026 contrôlé positif à la cocaïne
Photo: © photonews
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Contrôlé à deux reprises par la police en deux heures alors qu'il était à bord de sa BMW coupé, le footballeur international australien Cristian Volpato a été contrôlé positif à la cocaïne cette nuit. La fédération australienne s'est déjà exprimée sur les faits.

C'est une belle mésaventure que vient de vivre l'international australien Cristian Volpato, milieu offensif de Sassuolo qui a disputé trois des quatre matchs de son pays à la Coupe du monde 2026, dont le seizième de finale perdu aux tirs au but face à l'Égypte.

En effet, le joueur de 22 ans a été arrêté à deux reprises, à 23h05 et à 01h10 du matin, au volant de sa BMW coupé sur le pont Anzac de Sydney en raison d'une conduite jugée suspecte.

Flashé aux alentours de 90 kilomètres par heure dans cette zone limitée à 60 lors de son premier passage, Cristian Volpato avait effectué un test d'alcoolémie dont le résultat fut négatif, avant d'être relâché et d'être donc à nouveau intercepté par les forces de l'ordre deux heures plus tard.

L'international australien Cristian Volpato contrôlé positif à la cocaïne

Cette fois, Cristian Volpato circulait à la vitesse de 109 kilomètres par heure et a dû se soumettre à un test salivaire, qui a révélé qu'il était positif à la cocaïne, écrit le média australien 9News, qui cite un communiqué de la police locale.


L'international australien a été puni à la fois pour son excès de vitesse et son test positif, et son permis lui a été retiré pendant six mois. Le média australien 9News précise que d'autres investigations auront lieu dans les jours à venir.

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