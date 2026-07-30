Charleroi se frotte les mains : un nouveau club vient concurrencer l'Olympiakos

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Charleroi se frotte les mains : un nouveau club vient concurrencer l'Olympiakos
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le dossier Yacine Titraoui prend une nouvelle tournure. Selon Foot Mercato, le RC Lens s'intéresse de près au milieu de terrain du Sportings Charleroi et a déjà entamé des discussions. L'Olympiakos reste en lice pour recruter l'international algérien.

Yacine Titraoui attire les convoitises. Selon les informations de Foot Mercato, le RC Lens a fait du milieu de terrain de Charleroi l'une de ses priorités pour renforcer son entrejeu. Les discussions entre les différentes parties ont débuté et l'international algérien ne serait pas insensible à un départ vers la Ligue 1. Le club français a un argument de poids à faire valoir puisqu'il disputera la prochaine Ligue des champions.

Un concurrent direct pour l'Olympiakos

Lens pourrait compliquer les plans de l'Olympiakos. La formation grecque était la plus avancée dans les discussions. Un contrat de quatre saisons était prêt pour convaincre le joueur et les dirigeants étaient disposés à investir un montant supérieur à sa valeur marchande, estimée à sept millions d'euros par le site Transfermarkt.

Deux clubs, mais le même propriétaire

L'Olympiakos et Nottingham Forest appartiennent au même réseau multiclubs dirigé par Evángelos Marinákis. Les mouvements entre les deux équipes sont fréquents et plusieurs joueurs ont emprunté ce chemin ces dernières années.

Minimum 7 millions d'euros de bénéfice pour le Sporting Charleroi

Charleroi est en passe de réaliser une très belle opération financière. Arrivé du Paradou AC à l'été 2024 contre 1,2 million d'euros, Yacine Titraoui pourrait rapporter une importante plus-value aux Zèbres en cas de départ.

74 matchs, septs buts et cinq passes décisives


Sous contrat avec Charleroi jusqu'en juin 2027, avec une année supplémentaire en option, Titraoui a plusieurs possibilités pour la suite de sa carrière. À 23 ans, le milieu de terrain algérien s'est imposé comme l'une des valeurs sûres de la Jupiler Pro League. En deux ans à Charleroi, il a pris part à 74 matchs. Il a inscrit sept buts et offert cinq passes décisives.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Lens
Yacine Titraoui

Plus de news

Lavalée, Nielsen, Ayensa : le Standard peut-il enfin retrouver la culture de la gagne ? Interview

Lavalée, Nielsen, Ayensa : le Standard peut-il enfin retrouver la culture de la gagne ?

17:30
Les premiers mots de David Hubert après l'agression de son attaquant

Les premiers mots de David Hubert après l'agression de son attaquant

17:00
"J'avais un goût d'inachevé" : les confidences de Dimitri Lavalée sur son retour au Standard Interview

"J'avais un goût d'inachevé" : les confidences de Dimitri Lavalée sur son retour au Standard

15:30
Mercedes-Benz, Anderlecht... le RWDM Brussels traîne une dette de près de 20 millions d'euros

Mercedes-Benz, Anderlecht... le RWDM Brussels traîne une dette de près de 20 millions d'euros

16:30
Affrontements la veille du match : des supporters d'Anderlecht et d'Hammarby en viennent aux mains

Affrontements la veille du match : des supporters d'Anderlecht et d'Hammarby en viennent aux mains

15:00
Le PSG prépare la suite de son mercato avec un Diable Rouge dans le viseur

Le PSG prépare la suite de son mercato avec un Diable Rouge dans le viseur

14:30
Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

14:00
Koffi a de la concurrence : l'Union Saint-Gilloise s'intéresse à un international japonais

Koffi a de la concurrence : l'Union Saint-Gilloise s'intéresse à un international japonais

13:30
Ivan Leko inquiet pour l'avenir du football belge : "Les autres grands clubs sont dans une période difficile"

Ivan Leko inquiet pour l'avenir du football belge : "Les autres grands clubs sont dans une période difficile"

13:00
2
Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby

Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby

12:30
Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

12:00
L'arrivée de Sommer était un coup dur : Nordin Jackers n'acceptera plus de jouer les utilités à Bruges

L'arrivée de Sommer était un coup dur : Nordin Jackers n'acceptera plus de jouer les utilités à Bruges

11:40
🎥 Un jeune Belge écrit l'histoire au milieu des stars de la MLS et a droit à un honneur très particulier

🎥 Un jeune Belge écrit l'histoire au milieu des stars de la MLS et a droit à un honneur très particulier

11:00
Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park

Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park

10:30
1
Les Belges de l'OL prennent une claque à quelques jours d'un match très important

Les Belges de l'OL prennent une claque à quelques jours d'un match très important

09:30
L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

10:00
L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue

L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue

06:30
2
Suivi par le Barça très jeune : qui est Oliver Antman, le nouvel ailier du RSC Anderlecht ?

Suivi par le Barça très jeune : qui est Oliver Antman, le nouvel ailier du RSC Anderlecht ?

09:00
Après un passage au Japon, un Belge devrait revenir près de chez nous

Après un passage au Japon, un Belge devrait revenir près de chez nous

08:30
Besnik Hasi veut attirer un ancien Diable Rouge et un joueur de Genk en Turquie

Besnik Hasi veut attirer un ancien Diable Rouge et un joueur de Genk en Turquie

07:40
Les Diables ont plongé le Sénégal dans le chaos : imbroglio concernant le futur sélectionneur

Les Diables ont plongé le Sénégal dans le chaos : imbroglio concernant le futur sélectionneur

08:00
Anderlecht recrute un nouvel ailier algérien pour son équipe réserve

Anderlecht recrute un nouvel ailier algérien pour son équipe réserve

07:00
C'est officiel : voilà où rebondit Vincent Janssen après son départ de l'Antwerp

C'est officiel : voilà où rebondit Vincent Janssen après son départ de l'Antwerp

07:20
Officiel : le Sporting Charleroi présente le remplaçant d’Étienne Camara

Officiel : le Sporting Charleroi présente le remplaçant d’Étienne Camara

20:15
Accord trouvé : Yacine Titraoui en route vers un transfert à l'étranger pour huit millions d'euros ?

Accord trouvé : Yacine Titraoui en route vers un transfert à l'étranger pour huit millions d'euros ?

29/07
Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"

Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"

06:00
Un nouveau défenseur à Rocourt, un joueur des Francs Borains en D1A : le mercato s'accélère ce mercredi soir

Un nouveau défenseur à Rocourt, un joueur des Francs Borains en D1A : le mercato s'accélère ce mercredi soir

22:40
Mauvaise nouvelle pour Wilfried Kanga, pression maximale sur La Gantoise avant Cherkasy

Mauvaise nouvelle pour Wilfried Kanga, pression maximale sur La Gantoise avant Cherkasy

23:00
Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

22:18
Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

22:00
1
Accord trouvé : Bruges va s'offrir un titulaire de la Coupe du monde pour 10 M€

Accord trouvé : Bruges va s'offrir un titulaire de la Coupe du monde pour 10 M€

21:30
La longue crise des droits TV prend fin : voici le diffuseur de la Pro League jusqu'en 2030

La longue crise des droits TV prend fin : voici le diffuseur de la Pro League jusqu'en 2030

21:00
Un double mètre formé par les anciens du Bayern : Jamie Lawrence, le deuxième joueur le plus massif de Pro League

Un double mètre formé par les anciens du Bayern : Jamie Lawrence, le deuxième joueur le plus massif de Pro League

20:40
Charleroi peut passer à l'action, beaucoup de concurrence : une pépite du football géorgien vers la Belgique ?

Charleroi peut passer à l'action, beaucoup de concurrence : une pépite du football géorgien vers la Belgique ?

19:30
Un concurrent belge pris de court : le Standard fonce vers sa septième recrue de l'été

Un concurrent belge pris de court : le Standard fonce vers sa septième recrue de l'été

20:00
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations (29/07)

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations (29/07)

20:05

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved