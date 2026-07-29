Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

L'adversaire était coriace, mais le Racing Genk de Jess Thorup espérait probablement ne pas en prendre quatre ce mercredi en match amical face au Bayer Leverkusen. Les Limbourgeois ne se mettent pas vraiment en confiance avant la reprise du championnat.

On le sait : il ne faut jamais tirer trop d'enseignements des matchs amicaux, qui servent surtout à donner du temps de jeu à tout le monde, à équilibrer les charges pendant la préparation et à revoir certaines (nouvelles) méthodes de jeu vues à l'entraînement.

Ces rencontres peuvent néanmoins indiquer un état des lieux de la situation d'une équipe à un instant T ainsi que le niveau de confiance qu'elle peut accumuler pendant l'été.

Dans ce domaine, le Racing Genk de Jess Thorup n'a pas été grandiose. Après deux victoires initiales contre Termien et Beveren, deux adversaires inférieurs, les Limbourgeois avaient perdu une première fois face au Fortuna Sittard.

Genk en prend quatre pour la deuxième fois en sept jours en amical

Rien de bien grave, mais après un succès spectaculaire contre Motherwell (3-4) sont venues trois nouvelles défaites : contre Falkirk (1-0), l'AZ Alkmaar (4-0), et une nouvelle fois 4-0 ce mercredi soir face au Bayer Leverkusen.

Un adversaire certes supérieur au Racing Genk, mais qui ne se rassure toutefois pas à onze jours de son premier déplacement à Zulte Waregem. Les Limbourgeois affronteront encore les Néerlandais d'Oss et de Twente d'ici là.



