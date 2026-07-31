Un axe d'amélioration prioritaire : l'analyse de Vincent Euvrard après le succès du Standard contre Bielefeld

Vincent Euvrard avait plusieurs motifs de satisfaction après la victoire du Standard en match amical face à l'Arminia Bielefeld ce vendredi. Quelques éléments doivent cependant encore être corrigés, notamment sur le plan offensif, où la justesse dans les derniers gestes fait encore défaut.

Vincent Euvrard a livré son analyse après la victoire du Standard sur le plus petit écart contre l'Arminia Bielefeld, ce vendredi en match amical. "Je suis satisfait de la ligne défensive et du gardien, même s'il reste des adaptations à réaliser. Comme la semaine dernière contre la Juventus, on a été solides tout au long du match et on n'a pas concédé beaucoup d'occasions", soulignait le T1 des Rouches à notre micro.

"On a subi en deuxième partie de première période avant de bien revenir dans le match au retour des vestiaires. Bielefeld est un peu tombé et on a su élever notre niveau, marquer un but et tenir le résultat. C'était à la fois important et pas important de remporter ce match. Ce n'est qu'un amical, mais c'est important aussi de bien finir le match pour savoir comment garder un résultat sans faire de bêtises en championnat."

La défense du Standard tient la route

Le Standard a également montré de bonnes choses dans le pressing, avec une animation défensive composée d'une ligne de quatre défenseurs : Mortensen, Karamoko, Hautekiet et Fossey. "Il y avait encore des moments où on était en décalage dans notre pression haute, mais c'était bien dans l'ensemble. On les a poussés à jouer de longs ballons, mais ils ont souvent réussi à gagner les duels et les seconds ballons, ce qui nous laissait dans notre camp. Cependant, ils n'ont jamais été très dangereux en contre-attaque ou via des actions rapides."

Vincent Euvrard est également revenu sur son choix d'imposer un système hybride au Standard, avec seulement trois défenseurs en possession du ballon. "Quand tu joues de cette manière, tu gagnes en fluidité." En possession, c'est souvent Ilaimaharitra qui se place entre les deux défenseurs centraux, ce qui permet à Mortensen et Fossey de gagner des mètres sur leur flanc. Le Danois revenait aussi parfois dans l'axe à la construction.

"Cela permet aussi à Nielsen de jouer plus haut, et c'est important qu'un joueur comme lui arrive en zone de finition, où il peut frapper à distance ou faire mal avec une bonne infiltration. C'est important de mettre les joueurs dans leur zone de prédilection pour les voir performer", nous expliquait Vincent Euvrard, qui aurait encore aimé voir davantage de justesse sur le plan offensif.





L'attaque des Rouches doit gagner en justesse

"On doit être plus précis et déterminants dans le dernier tiers du terrain, il y a encore beaucoup de mauvaises décisions. Je suis, par contre, très heureux de Bernard Nguene, que l'on n'a pas énormément vu parce qu'il avait un rôle ingrat entre les ailiers, Casper (Nielsen) et Rayan (Touzghar), mais qui a montré qu'il pouvait peser aussi avec sa vitesse et sa puissance."

Euvrard ne s'inquiète en tout cas pas du manque de buts des Rouches lors de leurs trois derniers matchs de préparation. "Il y a encore Nsimba, Nkada et Ayensa qui peuvent faire des différences. On a des options offensives et nos choix dépendront de la forme du jour et de notre analyse de l'adversaire. C'est ce que j'aime dans ce noyau, d'avoir beaucoup d'options. Car on aura besoin de nettement plus de onze joueurs."

Le Standard jouera un ultime match amical demain avec ceux qui n'ont pas joué ce vendredi. Quelques-uns d'entre eux pourraient encore convaincre leur entraîneur pour intégrer un onze de base pour la réception du Cercle de Bruges, que Vincent Euvrard a déjà couché à 80 %. Seules quelques places peuvent encore faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, et il faudra se montrer ce samedi.