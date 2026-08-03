Treize millions pour deux flops : ces joueurs peuvent quitter le Club de Bruges

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Treize millions pour deux flops : ces joueurs peuvent quitter le Club de Bruges
Photo: © photonews
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Si le Club de Bruges a réussi quelques sacrés coups ces dernières années, il ne faut pas négliger les échecs de la direction brugeoise. Et deux de ceux-ci sont désormais sur une voie de garage, écartés du noyau A par Ivan Leko.

On a bien assez souligné, ces dernières semaines et même ces dernières saisons, les performances extraordinaires du Club de Bruges en termes de transferts sortants. Avec Christos Tzolis, les Blauw & Zwart ont battu leur propre record, celui de la vente la plus chère de l'histoire de la Pro League, pour 40 millions d'euros - dépassant... Ardon Jashari et Charles De Ketelaere (36 et 37,5 millions), deux autres transferts brugeois.

Si on y ajoute Igor Thiago, vendu pour 33 millions d'euros, Bruges a donc réalisé 4 des 5 plus gros transferts sortants de l'histoire du football belge. Mais les Blauw & Zwart dépensent aussi parfois beaucoup d'argent sur des joueurs qui rapportent peu. 

Deux flops coûteux sur le départ de Bruges 

L'exemple de Roman Yaremchuk, acheté 17 millions d'euros, est évidemment encore dans toutes les têtes, mais on peut aussi y ajouter Kamal Sowah (acheté 9 millions et reparti libre), David Okereke (acheté 8 millions et parti pour 2,5), Michal Skoras (acheté 6 millions et vendu 1,8) ou encore Kaveh Rezaei (acheté 5 millions et reparti libre). 

Et dans le noyau actuel, alors que Bruges est parvenu à limiter la casse en vendant Zaïd Romero 5 millions après l'avoir acheté 5,5 millions, deux autres joueurs sont sur une voie de garage et devraient constituer une sacrée perte pour la direction flandrienne. 

Nilsson Gustaf

Gustaf Nilsson (29 ans) et Ludovit Reis (26 ans) ont ainsi été écartés du noyau A par Ivan Leko : aucun d'entre eux n'était présent lors de la Supercoupe de Belgique vendredi face à l'Union Saint-Gilloise. Tous deux représentent pourtant un sacré investissement : Nilsson avait coûté 7 millions d'euros, Reis 6. Le Suédois n'est plus évalué qu'à 1,8 million, le Néerlandais à 3 millions. 

Une perte sèche sur 13 millions d'euros d'achat 

Sur 13 millions d'achat, le Club de Bruges doit donc se préparer à une perte sèche à la revente de ces deux joueurs. Gustaf Nilsson, dont l'achat ressemblait à l'époque à une façon d'affaiblir le nouveau rival unioniste pour lequel le Suédois empilait les buts, aura inscrit 11 buts en 53 matchs pour Bruges et disputé la Coupe du Monde 2026, sans y convaincre. Il pourrait être prêté au Hertha Berlin. 

Ludovit Reis, lui, n'est arrivé que l'été dernier et est encore sous contrat jusqu'en 2029, mais des blessures l'ont empêché de percer et Leko ne compte plus sur lui. Hambourg pourrait tenter de le relancer, un an après l'avoir vendu à Bruges. S'il s'en va, Reis restera sur un bilan de 12 matchs joués seulement sous le maillot des Blauw & Zwart

Bien entendu, le FC Bruges, qui va engranger près de 100 millions d'euros cet été en transferts sortants, peut se permettre ce genre de coûteux échecs. C'est d'ailleurs toute la différence entre le champion de Belgique et ses concurrents - y compris l'Union Saint-Gilloise - qui ont moins de marge de manoeuvre, et doivent s'assurer que chaque gros coup soit un succès... 

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