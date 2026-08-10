Un club allemand, où jouent deux Diables rouges, est aussi intéressé par Malick Fofana

Courtisé par l'AS Roma, Malick Fofana est aussi suivi par le RB Leipzig, qui doit remplacer Yan Diomandé, parti pour le Real Madrid. En Allemagne, il pourrait retrouver Johan Bakayoko et Maarten Vandevoordt.

Malick Fofana pourrait bien être l’un des joueurs à suivre dans la dernière ligne droite du mercato. L’ailier belge de l’Olympique Lyonnais suscite, outre celui de l'AS Roma que nous évoquions hier, l’intérêt du RB Leipzig. Le club au taureau ailé aurait coché son nom pour renforcer son secteur offensif, alors qu'il doit composer avec le départ de Yan Diomandé au Real Madrid. Le chèque de 125 millions d'euros signé par les "Merengue" offre à Leipzig des moyens financiers importants pour lui trouver un successeur.

Deux autres Diables à Leipzig

Le profil de Malick Fofana correspond d'ailleurs particulièrement bien à la politique de recrutement du RasenBallsport. À seulement 21 ans, l’international belge possède déjà une expérience significative au plus haut niveau et reste considéré comme un joueur à fort potentiel. Sa vitesse, sa capacité à éliminer dans les un-contre-un et sa polyvalence sur les ailes en font une cible particulièrement intéressante pour un club habitué à miser sur de jeunes joueurs capables de prendre rapidement une nouvelle dimension.

En Allemagne, Malick Fofana pourrait aussi voir son acclimatation favorisée par la présence de deux autres Diables rouges dans le noyau : le gardien Maarten Vandevoordt et l'ailier Johan Bakayoko. Et deux garçons, dont les débuts à Leipzig n'ont pas été faciles et qui pourront lui donner de précieux conseils.

Leipzig veut doubler la Roma

Le RB Leipzig ne serait toutefois pas seul sur le dossier. L'AS Roma suit également Malick Fofana avec attention. Le club italien avait initialement fait d’Antonio Nusa sa priorité pour renforcer ses ailes, mais les négociations avec, justement le RB Leipzig se sont révélées compliquées. Malick Fofana fait désormais partie des alternatives étudiées par les dirigeants romains, aux côtés notamment de Jamie Gittens, l'un des trop nombreux ailiers de Chelsea.

Cette concurrence entre Allemands et Italiens pourrait rapidement faire grimper les enchères. Pour Lyon, la situation est d’autant plus intéressante que Fofana conserve une belle cote sur le marché européen. La Roma serait notamment confrontée à des contraintes financières qui pourraient compliquer un transfert définitif, alors que Leipzig dispose de davantage de marge après la vente de Diomandé.



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Un problème physique à surveiller

Un élément pourrait toutefois ralentir les discussions : l’état physique de Fofana. Le Belge a récemment été perturbé par des douleurs persistantes à la cheville droite et son retour à la compétition a été retardé. L'Olympique Lyon avait choisi de ne prendre aucun risque avec son ailier, qui n’avait notamment pas participé aux premiers matchs de préparation.

Cette situation pourrait évidemment inciter les prétendants à la prudence avant de formuler une offre concrète. Elle ne remet toutefois pas en cause l’intérêt suscité par le joueur.

Entre Leipzig et la Roma, la bataille ne fait donc peut-être que commencer. Le club allemand semble disposer d’un argument financier conséquent, tandis que la Roma lui proposerait un cadre de vie bien plus attrayant, au sein d'une compétition qui garde un certain prestige. Reste désormais à savoir quel projet séduira Fofana et, surtout, quelle formation sera prête à répondre aux exigences de Lyon. Et celles-ci pourraient être plus importantes ou non en fonction d'une qualification pour le prochain tour en Ligue des Champions.