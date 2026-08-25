"Ça change beaucoup un homme" : Jérémy Doku se confie sur sa nouvelle vie de papa

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Ça change beaucoup un homme" : Jérémy Doku se confie sur sa nouvelle vie de papa
Photo: © photonews
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Jérémy Doku est récemment devenu papa. Le Diable Rouge et son épouse Shireen sont devenus parents d'un petit Praise le 22 juin dernier. Cela a évidemment changé la vie du joueur de Manchester City. Il s'est confié à ce sujet au micro de Play Sports.

Revenons il y a un peu plus de deux mois. La Belgique démarre sa Coupe du monde de manière assez moyenne et Jérémy Doku ne convainc malheureusement pas. Dans le même temps, de nombreux articles dans la presse évoquent la naissance imminente du fils de Jérémy Doku.

Souvenez-vous, il y avait carrément eu une énorme polémique après les propos de la journaliste de L'Équipe France Pierron. Elle avait expliqué qu’elle ne comprenait pas le choix du joueur de quitter temporairement le rassemblement des Diables Rouges pour assister à la naissance de son premier enfant, considérant qu'une Coupe du monde était une occasion exceptionnelle. Elle avait provoqué une vive polémique en qualifiant l’accouchement de "moment dégueulasse" et en affirmant que "le papa ne sert à rien" et a "un rôle de figurant".

Finalement, Jérémy Doku a dû s'absenter lors du deuxième match en raison d'une infection respiratoire et son fils est né le lendemain de cette rencontre. Il avait pu assister à la naissance de son premier enfant à Londres.

Les confidences de Jérémy Doku sur sa nouvelel vie de papa

Désormais papa, il se sent épanoui dans son nouveau rôle : "Être papa, c’est vraiment une grâce. Ça change beaucoup un homme. Tu ne vis plus pour toi. Déjà que je ne vivais plus pour moi, mais là, ça change vraiment beaucoup parce que tu penses à chaque fois à lui, à ce dont il a besoin."

"Le plus gros changement pour moi, c’est le sommeil. Même si les gens me l’avaient déjà dit, mon père me l’avait déjà dit, le vivre toi-même, ça change quand même. Même si les gens te le disent…"

"Je suis tellement content et heureux d’avoir un enfant. Ma femme et moi, on essaie juste d’être les meilleurs parents possibles et de l’éduquer le mieux possible", a-t-il conclu.

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