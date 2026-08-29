Plus que quelques derniers détails à régler : Genk va se renforcer avec un défenseur de Pro League

Scott Crabbé, journaliste football
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Plus que quelques derniers détails à régler : Genk va se renforcer avec un défenseur de Pro League
Photo: © photonews
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Genk est à la recherche de renforts en défense. Sur le flanc droit, mais aussi dans l'axe. Le Racing est d'ailleurs sur le point d'aller piocher au Cercle de Bruges. Un profil expérimenté dans notre championnat qui apportera son leadership à l'arrière-garde limbourgeoise.

La fin de mercato est agitée à la CEGEKA Arena. Alors que Zakaria El Ouahdi est sur le départ (il a d'ailleurs fait ses adieux au public local avec une émotion non dissimulée), le noyau est sur le point de compter un nouveau défenseur.

Het Laatste Nieuws affirme ainsi que la direction est en négociations (très) avancées avec le Cercle de Bruges pour le transfert de Christiaan Ravych. L'opération serait pratiquement bouclée, il ne resterait plus que quelques détails à régler.

Un réel attachement pour le Cercle mais une déception de ne pas porter le brassard

L'une des raisons de son départ du Cercle était son espoir (vain) de porter le brassard de capitaine en l'absence d'Hannes Van Der Bruggen, blessé depuis plusieurs semaines.

Avec près de 140 rencontres en Groen en Zwart et cinq ans d'ancienneté, celui qui a su se faire une place dans l'équipe première après avoir commencé en espoirs pensait pouvoir prétendre au brassard. Mais Lars Friis a préférer le confier à Geoffrey Kondo en ce début de saison, ce qui serait à l'origine d'une certaine frustration. 

Une option supplémentaire dans l'arrière-garde pour Jess Thorup

Originaire de Kuurne, il est d'origine ukrainienne par son père et kazakhe par sa mère, mais possède la nationalité belge et a déjà évolué avec les U21 nationaux. Genk va donc récupérer un joueur belge supplémentaire.

Ravych est évalué à 2,50 millions par Transfermarkt, une somme que le Racing peut aisément mettre, d'autant que le joueur entrait dans sa dernière année de contrat en Venise du Nord. L'un de ses derniers faits d'arme en Groen en Zwart restera donc cette égalisation sur le fil lors du match d'ouverture de la saison au Standard.

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