Anderlecht travaille sur l'arrivée d'un nouveau renfort : un dossier à 12 millions d'euros

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
| Commentaire
Anderlecht travaille sur l'arrivée d'un nouveau renfort : un dossier à 12 millions d'euros
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Anderlecht veut renforcer son effectif avec un joueur de Gil Vicente. Les négociations sont lancées, mais le prix demandé par le club portugais est (trop) élevé.

Selon Sacha Tavolieri, les positions se sont rapprochées entre Anderlecht et Gil Vicente. Les Bruxellois restent engagés dans les négociations et espèrent finaliser le transfert. Le club portugais viserait une indemnité totale de 12 millions d'euros.

Anderlecht veut devancer la concurrence

Anderlecht ne veut pas laisser traîner ce dossier. Le club espère rapidement avancer afin d'éviter que d'autres formations ne s'immiscent dans la course. Les prochains jours pourraient s'avérer importants dans les négociations.

Garcia est sous contrat avec Gil Vicente jusqu'en juin 2028. Le milieu de terrain espagnol de 24 ans est estimé à 4 millions d'euros par Transfermarkt, mais son club semble réclamer un montant bien plus élevé pour accepter son départ.

Le milieu de terrain a rejoint le Portugal à l'été 2024. Gil Vicente l'avait recruté à Getafe, où il évoluait avec l'équipe B. Depuis son arrivée, Garcia s'est imposé comme titulaire.

Un pion incontournable à Gil Vicente

Au total, Garcia a disputé 66 rencontres avec Gil Vicente. Il a inscrit dix buts et délivré six passes décisives. La saison dernière, il était titulaire et il a poursuivi sur cette lancée cette saison.

Gil Vicente ne compte pas faire de cadeau et réclame 12 millions d'euros au total. Anderlecht est prévenu, pour boucler ce transfert les Mauves devront revoir leur offre à la hausse et réaliser un effort financier important.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Primeira Liga
Primeira Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Gil Vicente
Santi Garcia

Plus de news

Du lourd pour Anderlecht en Europa League : voici les huit adversaires des Mauves

Du lourd pour Anderlecht en Europa League : voici les huit adversaires des Mauves

13:43
La bonne offre ? Genk pourrait perdre l'un de ses titulaires dans les prochains jours

La bonne offre ? Genk pourrait perdre l'un de ses titulaires dans les prochains jours

16:00
L'Union Saint-Gilloise prépare l'après-Khalaili : plusieurs millions d'euros pour un ancien du Club de Bruges

L'Union Saint-Gilloise prépare l'après-Khalaili : plusieurs millions d'euros pour un ancien du Club de Bruges

15:45
Le dernier coup de Sibierski avant la fin du mercato ? Anderlecht vise un défenseur formé au Real Madrid

Le dernier coup de Sibierski avant la fin du mercato ? Anderlecht vise un défenseur formé au Real Madrid

11:00
Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher

Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher

13:00
2
L'Ajax, Braga, l'Étoile Rouge... voici ce qui attend Saint-Trond et La Gantoise en Conference League

L'Ajax, Braga, l'Étoile Rouge... voici ce qui attend Saint-Trond et La Gantoise en Conference League

14:20
L'Union Saint-Gilloise connaît ses adversaires en Europa League : le tirage réserve quelques grosses affiches

L'Union Saint-Gilloise connaît ses adversaires en Europa League : le tirage réserve quelques grosses affiches

14:00
Marten Winkler veut apprendre le français pour une raison surprenante : le n°10 d'Anderlecht se présente Interview

Marten Winkler veut apprendre le français pour une raison surprenante : le n°10 d'Anderlecht se présente

11:30
Bart Verhaeghe est très clair sur l'avenir de Tresoldi et Seys : le Club de Bruges a pris sa décision

Bart Verhaeghe est très clair sur l'avenir de Tresoldi et Seys : le Club de Bruges a pris sa décision

13:30
"Une tache dans ma carrière" : un Diable Rouge en veut à Rudi Garcia après avoir manqué le Mondial 2026

"Une tache dans ma carrière" : un Diable Rouge en veut à Rudi Garcia après avoir manqué le Mondial 2026

12:00
Malick Fofana plus que jamais sur le départ : la Roma accélère, mais un club de Premier League veut le Diable

Malick Fofana plus que jamais sur le départ : la Roma accélère, mais un club de Premier League veut le Diable

12:30
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge l'un de ses meilleurs buteurs jusqu'en 2029

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge l'un de ses meilleurs buteurs jusqu'en 2029

11:32
Moussa N'Diaye pousse pour quitter Anderlecht : les Mauves ont ciblé son remplaçant

Moussa N'Diaye pousse pour quitter Anderlecht : les Mauves ont ciblé son remplaçant

10:00
C'est presque fait : Chelsea va recruter un autre gardien, la catastrophe pour Mike Penders ?

C'est presque fait : Chelsea va recruter un autre gardien, la catastrophe pour Mike Penders ?

10:30
Accord quasiment trouvé pour Arthur Theate : le Diable Rouge va retrouver Domenico Tedesco

Accord quasiment trouvé pour Arthur Theate : le Diable Rouge va retrouver Domenico Tedesco

09:30
Olivier Deschacht veut voir Anderlecht piocher à Charleroi : "Il faut qu'ils aient le déclic"

Olivier Deschacht veut voir Anderlecht piocher à Charleroi : "Il faut qu'ils aient le déclic"

07:00
Un club de D2 ACFF recrute un ancien du Standard, meilleur buteur des Espoirs en 2021

Un club de D2 ACFF recrute un ancien du Standard, meilleur buteur des Espoirs en 2021

09:00
Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : Nicolo Tresoldi pourrait bientôt valoir beaucoup plus

Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : Nicolo Tresoldi pourrait bientôt valoir beaucoup plus

08:30
Vitor Bruno déclare sa flamme à Neerpede : "Je n'ai aucun mérite, je profite de leur travail" Interview

Vitor Bruno déclare sa flamme à Neerpede : "Je n'ai aucun mérite, je profite de leur travail"

23:51
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un milieu qui a fait ses preuves au Bosuil

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un milieu qui a fait ses preuves au Bosuil

08:00
Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty

Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty

23:00
2
Le top 24, seulement une étape ? Bart Verhaeghe affiche l'objectif ultime de Bruges en Ligue des Champions

Le top 24, seulement une étape ? Bart Verhaeghe affiche l'objectif ultime de Bruges en Ligue des Champions

07:30
Les joueurs d'Anderlecht ont des préférences pour le tirage, Vitor Bruno... ne veut pas en parler

Les joueurs d'Anderlecht ont des préférences pour le tirage, Vitor Bruno... ne veut pas en parler

05:00
LIVE : Giulian Biancone fait 3-0 sur corner ! Live

LIVE : Giulian Biancone fait 3-0 sur corner !

22:08
Du sérieux et du spectacle : Anderlecht finit le travail et attend le tirage de l'Europa League !

Du sérieux et du spectacle : Anderlecht finit le travail et attend le tirage de l'Europa League !

22:21
"Ce Mondial, je l'ai détesté du début à la fin" : Thomas Meunier se lâche sur l'envers du décor

"Ce Mondial, je l'ai détesté du début à la fin" : Thomas Meunier se lâche sur l'envers du décor

06:30
Officiel : Anderlecht dit adieu à César Huerta avec une annonce par la petite porte

Officiel : Anderlecht dit adieu à César Huerta avec une annonce par la petite porte

21:45
Burgess sonne la révolte ! La Gantoise passera l'hiver au chaud en Europe

Burgess sonne la révolte ! La Gantoise passera l'hiver au chaud en Europe

22:58
🎥 Encore un doublé contre Newcastle : un ancien du Standard dans la forme de sa vie en Angleterre

🎥 Encore un doublé contre Newcastle : un ancien du Standard dans la forme de sa vie en Angleterre

21:30
La victoire à l'aller n'a pas suffi : les rêves d'Europa League de Saint-Trond s'envolent

La victoire à l'aller n'a pas suffi : les rêves d'Europa League de Saint-Trond s'envolent

21:00
Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps"

Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps"

20:30
1
Arthur Theate va quitter Francfort ! Domenico Tedesco veut griller la concurrence

Arthur Theate va quitter Francfort ! Domenico Tedesco veut griller la concurrence

20:00
Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

17:30
Dossier définitivement terminé : le jeu d'agents qui a fait capoter le transfert de Dennis Ayensa Interview

Dossier définitivement terminé : le jeu d'agents qui a fait capoter le transfert de Dennis Ayensa

19:09
"Ce n'était pas acceptable" : la défaite au Standard a laissé des traces à La Louvière

"Ce n'était pas acceptable" : la défaite au Standard a laissé des traces à La Louvière

19:30
Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé !

Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé !

18:50
1

Plus de news

Les plus populaires

Primeira Liga

 Journée 4
Rio Ave Rio Ave 21:15 Sporting Portugal Sporting Portugal
Alverca Alverca 29/08 CD Santa Clara CD Santa Clara
Arouca Arouca 29/08 Maritimo Funchal Maritimo Funchal
Academico Viseu FC Academico Viseu FC 29/08 FC Porto FC Porto
Nacional Nacional 30/08 Estrela Amadora Estrela Amadora
Casa Pia AC Casa Pia AC 30/08 Moreirense Moreirense
FC Famalicao FC Famalicao 30/08 Gil Vicente Gil Vicente
Braga Braga 31/08 Vitória Guimarães Vitória Guimarães
SL Benfica SL Benfica 31/08 Estoril Estoril

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher Pogi Pogi a propos de Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel Pogi Pogi a propos de "Il y a clairement une opportunité pour lui et pour le club" : le départ de Nicolas Raskin se précise ! Pogi Pogi a propos de Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort" Pogi Pogi a propos de Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps" JoBg JoBg a propos de Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé ! Pogi Pogi a propos de Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges tede tede a propos de Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson El Malvario El Malvario a propos de La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved