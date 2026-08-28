Anderlecht travaille sur l'arrivée d'un nouveau renfort : un dossier à 12 millions d'euros

Anderlecht veut renforcer son effectif avec un joueur de Gil Vicente. Les négociations sont lancées, mais le prix demandé par le club portugais est (trop) élevé.

Selon Sacha Tavolieri, les positions se sont rapprochées entre Anderlecht et Gil Vicente. Les Bruxellois restent engagés dans les négociations et espèrent finaliser le transfert. Le club portugais viserait une indemnité totale de 12 millions d'euros.

🟣 The positions are getting closer between Gil Vicente and RSC Anderlecht for Santiago Garcia.



🗣️ The Mauves remain well engaged in the negotiations and are hoping to finalise the deal, but… Gil Vicente are demanding a total package of €12M to complete the deal.



🇧🇪… pic.twitter.com/1XZOacpeP1 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 28, 2026

Anderlecht veut devancer la concurrence

Anderlecht ne veut pas laisser traîner ce dossier. Le club espère rapidement avancer afin d'éviter que d'autres formations ne s'immiscent dans la course. Les prochains jours pourraient s'avérer importants dans les négociations.

Garcia est sous contrat avec Gil Vicente jusqu'en juin 2028. Le milieu de terrain espagnol de 24 ans est estimé à 4 millions d'euros par Transfermarkt, mais son club semble réclamer un montant bien plus élevé pour accepter son départ.

Le milieu de terrain a rejoint le Portugal à l'été 2024. Gil Vicente l'avait recruté à Getafe, où il évoluait avec l'équipe B. Depuis son arrivée, Garcia s'est imposé comme titulaire.





Un pion incontournable à Gil Vicente

Au total, Garcia a disputé 66 rencontres avec Gil Vicente. Il a inscrit dix buts et délivré six passes décisives. La saison dernière, il était titulaire et il a poursuivi sur cette lancée cette saison.

Gil Vicente ne compte pas faire de cadeau et réclame 12 millions d'euros au total. Anderlecht est prévenu, pour boucler ce transfert les Mauves devront revoir leur offre à la hausse et réaliser un effort financier important.