Grosse désillusion pour Joël Ordonez : le Club de Bruges passe à côté de 30 millions d'euros

Joël Ordonez ne rejoindra pas Crystal Palace. Malgré un accord avec le Club de Bruges, les Anglais ont abandonné le transfert en raison de sa blessure et des doutes sur la date de son retour.

Joël Ordonez était à quelques pas de la Premier League, mais Crystal Palace a changé d'avis. Selon Het Laatste Nieuws, le club anglais ne recrutera pas le défenseur du Club de Bruges. Pourtant, un accord verbal existait pour un transfert de 30 millions d'euros, auxquels pouvaient s'ajouter des bonus. Ce sont les délais liés à son retour sur les terrains qui ont poussé les Eagles à arrêter les négociations.

Crystal Palace ne veut pas attendre son retour

Ordonez n'a pas raté sa visite médicale. Les examens ont permis à Crystal Palace d'avoir une idée plus précise du temps nécessaire avant son retour en compétition. L'Équatorien se remet d'une grosse blessure contractée lors de la dernière Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Son retour à la compétition demande du temps.

Le besoin de Crystal Palace est différent. Les Eagles veulent recruter un défenseur disponible directement, capable d'intégrer l'équipe sans attendre la fin d'une période de récupération. Dans ces conditions, le club londonien a préféré arrêter le dossier Ordonez et se tourner vers une autre piste. Ses qualités sportives ne seraient pas remises en cause.

Le timing joue contre Ordonez... Crystal Palace ne souhaite pas attendre plusieurs semaines pour compter sur sa recrue, alors que le championnat anglais a repris et que le club veut renforcer sa défense.

Le Club de Bruges perd une grosse vente

Le Club pensait pouvoir récupérer 30 millions d'euros grâce à cette vente, avec plusieurs bonus prévus dans l'accord. Une somme importante qui ne rentrera pas dans les caisses avec ce transfert à Crystal Palace.





Ordonez reste Brugeois pour le moment. À 22 ans, il devra terminer sa récupération pour retrouver la compétition, puis voir si une autre possibilité se présente sur le mercato.