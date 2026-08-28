L'Union Saint-Gilloise connaît ses adversaires en Europa League : le tirage réserve quelques grosses affiches

L'Union Saint-Gilloise jouera bien l'Europa League cette saison après son élimination face à Bodo/Glimt. Le tirage lui a réservé de belles affiches, dont le Celtic et la Real Sociedad, mais aussi des déplacements à Lyon, Vigo, Plzen et Istanbul.

La Ligue des champions s'est arrêtée aux portes de la phase de ligue pour l'Union Saint-Gilloise, mais les Bruxellois auront tout de même droit à une belle campagne européenne. Reversés en Europa League, les Saint-Gillois ont découvert leur programme ce vendredi après-midi. La Real Sociedad, le Celtic, Lyon ou Besiktas se dresseront sur leur route.

Les adversaires de l'Union en Europa League cette saison

Les supporters auront quelques belles affiches à suivre à "domicile". La Real Sociedad viendra défier l'Union en Belgique, tout comme le Celtic. Le Lech Poznan et l'Hapoel Beer-Sheva feront aussi le déplacement. Quatre adversaires très différents et autant d'occasions de prendre des points importants devant le public saint-gillois.

L'Union devra quitter la Belgique à quatre reprises. Un déplacement à Lyon est au programme, tout comme un voyage en Espagne pour affronter le Celta Vigo. Les hommes de David Hubert se rendront sur le terrain du Viktoria Plzen et en Turquie pour défier Besiktas à Istanbul.

Une élimination qui a fait du mal à l'Union Saint-Gilloise

Cette Europa League servira de consolation après l'élimination difficile en Ligue des champions. L'Union avait fait 3-3 à domicile contre Bodo/Glimt avant de se rendre en Norvège avec l'espoir de poursuivre son parcours. Le match retour a tourné en faveur des Norvégiens après les prolongations. Battus 3-2, les Saint-Gillois ont vu leur rêve de Ligue des champions prendre fin.



L'Europe ne disparaît pas du programme de l'Union. Huit matchs l'attendent avec des styles et des ambiances très différents. Entre le Celtic, la Real Sociedad, Lyon ou Besiktas, les Bruxellois auront plusieurs rendez-vous de prestige. Après la déception vécue contre Bodo/Glimt, ils connaissent le programme qui les attend en Europa League.