L'Union Saint-Gilloise prépare l'après-Khalaili : plusieurs millions d'euros pour un ancien du Club de Bruges

L'Union Saint-Gilloise touche au but pour Denzel De Roeve. Le latéral belge va quitter la Norvège après 66 matchs avec Brann et découvrir la Jupiler Pro League.

Denzel De Roeve a probablement joué son dernier match en Norvège. Jeudi soir, le Belge était sur le terrain avec Brann face au PAOK. Quelques heures plus tard, son départ était annoncé. Sa prochaine destination devrait être l'Union Saint-Gilloise, qui a réussi à convaincre le club norvégien après plusieurs semaines de discussions.

Selon le média Bergens Tidende, l'opération devrait atteindre 4,5 millions d'euros. L'Union avait commencé bien plus bas dans les négociations, mais sa première offre avait été refusée. Les dirigeants bruxellois ont choisi d'insister. Le joueur souhaitait revenir en Belgique. À 22 ans, De Roeve devrait découvrir la Jupiler Pro League pour la première fois de sa carrière.

Le Club de Bruges ne lui avait jamais donné sa chance

C'est l'une des particularités de son parcours. De Roeve a été formé au Club de Bruges, mais n'a pas eu l'occasion de jouer avec l'équipe première. Il avait porté le maillot du Club NXT avant de partir à Brann en mars 2025. Les Norvégiens n'avaient déboursé que 400.000 euros à l'époque. Aujourd'hui, ils sont sur le point de le revendre pour plus de dix fois cette somme.

Ce prix s'explique par les progrès réalisés depuis son départ de Belgique. De Roeve n'est plus le jeune défenseur qui cherchait du temps de jeu en quittant Bruges. Il totalise 66 rencontres avec Brann, pour cinq buts et sept passes décisives. Il a pris l'habitude des matchs européens. Jeudi, il participait à la qualification contre le PAOK (Conference League) avant d'annoncer que son aventure avec le club était terminée.



L'Union va ajouter un nouveau transfert important à son mercato. Avant ce dossier, plus de 13 millions d'euros avaient été dépensés pour cinq arrivées. Avec les 4,5 millions prévus pour De Roeve, les Bruxellois continuent d'investir.