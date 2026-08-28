L'Union Saint-Gilloise prépare l'après-Khalaili : plusieurs millions d'euros pour un ancien du Club de Bruges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
L'Union Saint-Gilloise prépare l'après-Khalaili : plusieurs millions d'euros pour un ancien du Club de Bruges
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'Union Saint-Gilloise touche au but pour Denzel De Roeve. Le latéral belge va quitter la Norvège après 66 matchs avec Brann et découvrir la Jupiler Pro League.

Denzel De Roeve a probablement joué son dernier match en Norvège. Jeudi soir, le Belge était sur le terrain avec Brann face au PAOK. Quelques heures plus tard, son départ était annoncé. Sa prochaine destination devrait être l'Union Saint-Gilloise, qui a réussi à convaincre le club norvégien après plusieurs semaines de discussions.

Selon le média Bergens Tidende, l'opération devrait atteindre 4,5 millions d'euros. L'Union avait commencé bien plus bas dans les négociations, mais sa première offre avait été refusée. Les dirigeants bruxellois ont choisi d'insister. Le joueur souhaitait revenir en Belgique. À 22 ans, De Roeve devrait découvrir la Jupiler Pro League pour la première fois de sa carrière.

Le Club de Bruges ne lui avait jamais donné sa chance

C'est l'une des particularités de son parcours. De Roeve a été formé au Club de Bruges, mais n'a pas eu l'occasion de jouer avec l'équipe première. Il avait porté le maillot du Club NXT avant de partir à Brann en mars 2025. Les Norvégiens n'avaient déboursé que 400.000 euros à l'époque. Aujourd'hui, ils sont sur le point de le revendre pour plus de dix fois cette somme.

Ce prix s'explique par les progrès réalisés depuis son départ de Belgique. De Roeve n'est plus le jeune défenseur qui cherchait du temps de jeu en quittant Bruges. Il totalise 66 rencontres avec Brann, pour cinq buts et sept passes décisives. Il a pris l'habitude des matchs européens. Jeudi, il participait à la qualification contre le PAOK (Conference League) avant d'annoncer que son aventure avec le club était terminée.


L'Union va ajouter un nouveau transfert important à son mercato. Avant ce dossier, plus de 13 millions d'euros avaient été dépensés pour cinq arrivées. Avec les 4,5 millions prévus pour De Roeve, les Bruxellois continuent d'investir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Brann
Denzel De Roeve

Plus de news

L'Union Saint-Gilloise connaît ses adversaires en Europa League : le tirage réserve quelques grosses affiches

L'Union Saint-Gilloise connaît ses adversaires en Europa League : le tirage réserve quelques grosses affiches

14:00
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge l'un de ses meilleurs buteurs jusqu'en 2029

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge l'un de ses meilleurs buteurs jusqu'en 2029

11:32
Anderlecht travaille sur l'arrivée d'un nouveau renfort : un dossier à 12 millions d'euros

Anderlecht travaille sur l'arrivée d'un nouveau renfort : un dossier à 12 millions d'euros

15:10
Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher

Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher

13:00
2
L'Ajax, Braga, l'Étoile Rouge... voici ce qui attend Saint-Trond et La Gantoise en Conference League

L'Ajax, Braga, l'Étoile Rouge... voici ce qui attend Saint-Trond et La Gantoise en Conference League

14:20
Bart Verhaeghe est très clair sur l'avenir de Tresoldi et Seys : le Club de Bruges a pris sa décision

Bart Verhaeghe est très clair sur l'avenir de Tresoldi et Seys : le Club de Bruges a pris sa décision

13:30
Du lourd pour Anderlecht en Europa League : voici les huit adversaires des Mauves

Du lourd pour Anderlecht en Europa League : voici les huit adversaires des Mauves

13:43
Malick Fofana plus que jamais sur le départ : la Roma accélère, mais un club de Premier League veut le Diable

Malick Fofana plus que jamais sur le départ : la Roma accélère, mais un club de Premier League veut le Diable

12:30
"Une tache dans ma carrière" : un Diable Rouge en veut à Rudi Garcia après avoir manqué le Mondial 2026

"Une tache dans ma carrière" : un Diable Rouge en veut à Rudi Garcia après avoir manqué le Mondial 2026

12:00
Marten Winkler veut apprendre le français pour une raison surprenante : le n°10 d'Anderlecht se présente Interview

Marten Winkler veut apprendre le français pour une raison surprenante : le n°10 d'Anderlecht se présente

11:30
Le dernier coup de Sibierski avant la fin du mercato ? Anderlecht vise un défenseur formé au Real Madrid

Le dernier coup de Sibierski avant la fin du mercato ? Anderlecht vise un défenseur formé au Real Madrid

11:00
C'est presque fait : Chelsea va recruter un autre gardien, la catastrophe pour Mike Penders ?

C'est presque fait : Chelsea va recruter un autre gardien, la catastrophe pour Mike Penders ?

10:30
Moussa N'Diaye pousse pour quitter Anderlecht : les Mauves ont ciblé son remplaçant

Moussa N'Diaye pousse pour quitter Anderlecht : les Mauves ont ciblé son remplaçant

10:00
Accord quasiment trouvé pour Arthur Theate : le Diable Rouge va retrouver Domenico Tedesco

Accord quasiment trouvé pour Arthur Theate : le Diable Rouge va retrouver Domenico Tedesco

09:30
Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : Nicolo Tresoldi pourrait bientôt valoir beaucoup plus

Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : Nicolo Tresoldi pourrait bientôt valoir beaucoup plus

08:30
Un club de D2 ACFF recrute un ancien du Standard, meilleur buteur des Espoirs en 2021

Un club de D2 ACFF recrute un ancien du Standard, meilleur buteur des Espoirs en 2021

09:00
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un milieu qui a fait ses preuves au Bosuil

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un milieu qui a fait ses preuves au Bosuil

08:00
Le top 24, seulement une étape ? Bart Verhaeghe affiche l'objectif ultime de Bruges en Ligue des Champions

Le top 24, seulement une étape ? Bart Verhaeghe affiche l'objectif ultime de Bruges en Ligue des Champions

07:30
Olivier Deschacht veut voir Anderlecht piocher à Charleroi : "Il faut qu'ils aient le déclic"

Olivier Deschacht veut voir Anderlecht piocher à Charleroi : "Il faut qu'ils aient le déclic"

07:00
"Ce Mondial, je l'ai détesté du début à la fin" : Thomas Meunier se lâche sur l'envers du décor

"Ce Mondial, je l'ai détesté du début à la fin" : Thomas Meunier se lâche sur l'envers du décor

06:30
Vitor Bruno déclare sa flamme à Neerpede : "Je n'ai aucun mérite, je profite de leur travail" Interview

Vitor Bruno déclare sa flamme à Neerpede : "Je n'ai aucun mérite, je profite de leur travail"

23:51
Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty

Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty

23:00
2
Les joueurs d'Anderlecht ont des préférences pour le tirage, Vitor Bruno... ne veut pas en parler

Les joueurs d'Anderlecht ont des préférences pour le tirage, Vitor Bruno... ne veut pas en parler

05:00
LIVE : Giulian Biancone fait 3-0 sur corner ! Live

LIVE : Giulian Biancone fait 3-0 sur corner !

22:08
Burgess sonne la révolte ! La Gantoise passera l'hiver au chaud en Europe

Burgess sonne la révolte ! La Gantoise passera l'hiver au chaud en Europe

22:58
Du sérieux et du spectacle : Anderlecht finit le travail et attend le tirage de l'Europa League !

Du sérieux et du spectacle : Anderlecht finit le travail et attend le tirage de l'Europa League !

22:21
Officiel : Anderlecht dit adieu à César Huerta avec une annonce par la petite porte

Officiel : Anderlecht dit adieu à César Huerta avec une annonce par la petite porte

21:45
🎥 Encore un doublé contre Newcastle : un ancien du Standard dans la forme de sa vie en Angleterre

🎥 Encore un doublé contre Newcastle : un ancien du Standard dans la forme de sa vie en Angleterre

21:30
La victoire à l'aller n'a pas suffi : les rêves d'Europa League de Saint-Trond s'envolent

La victoire à l'aller n'a pas suffi : les rêves d'Europa League de Saint-Trond s'envolent

21:00
Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps"

Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps"

20:30
1
Dossier définitivement terminé : le jeu d'agents qui a fait capoter le transfert de Dennis Ayensa Interview

Dossier définitivement terminé : le jeu d'agents qui a fait capoter le transfert de Dennis Ayensa

19:09
"Ce n'était pas acceptable" : la défaite au Standard a laissé des traces à La Louvière

"Ce n'était pas acceptable" : la défaite au Standard a laissé des traces à La Louvière

19:30
Arthur Theate va quitter Francfort ! Domenico Tedesco veut griller la concurrence

Arthur Theate va quitter Francfort ! Domenico Tedesco veut griller la concurrence

20:00
Le premier grand entretien de Ryan Fosso au Standard : "Samuel Bastien m'a trop bien parlé du club" Interview

Le premier grand entretien de Ryan Fosso au Standard : "Samuel Bastien m'a trop bien parlé du club"

18:00
Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé !

Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé !

18:50
1
OFFICIEL : un joueur formé à Anderlecht fait son retour en Pro League après un passage à l'étranger

OFFICIEL : un joueur formé à Anderlecht fait son retour en Pro League après un passage à l'étranger

17:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 20:45 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 29/08 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 29/08 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 29/08 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 29/08 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 30/08 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher Pogi Pogi a propos de Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel Pogi Pogi a propos de "Il y a clairement une opportunité pour lui et pour le club" : le départ de Nicolas Raskin se précise ! Pogi Pogi a propos de Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort" Pogi Pogi a propos de Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps" JoBg JoBg a propos de Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé ! Pogi Pogi a propos de Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges tede tede a propos de Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson El Malvario El Malvario a propos de La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved