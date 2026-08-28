L'Ajax, Braga, l'Étoile Rouge... voici ce qui attend Saint-Trond et La Gantoise en Conference League

Saint-Trond et La Gantoise joueront la Conference League cette saison. Six matchs attendent les deux clubs belges, avec l'Ajax, Braga et l'Étoile Rouge parmi les adversaires.

La Belgique compte deux clubs en Conference League cette saison. Saint-Trond et La Gantoise ont découvert les six adversaires qu'ils affronteront lors de la phase de ligue. Le tirage a offert une grosse affiche aux Canaris, qui recevront l'Ajax. Les Buffalos auront eux quelques rendez-vous intéressants, avec l'Étoile Rouge de Belgrade au programme.

L'Ajax Amsterdam pour Saint-Trond

Saint-Trond jouera trois fois à domicile. L'Ajax se déplacera dans le Limbourg, tout comme le club norvégien de Brann et le CFR Cluj (Roumanie). À l'extérieur, les Canaris se rendront au Danemark pour affronter Midtjylland, en Suisse contre Lugano et en Croatie face à Hajduk Split.

De beaux rendez-vous pour La Gantoise

La Gantoise connaît aussi ses six adversaires. À domicile, les Buffalos recevront l'Étoile Rouge de Belgrade, Brann et Aarhus (Danemark). Trois déplacements sont prévus : au Portugal contre Braga, en Finlande face à KuPS et en Suisse sur le terrain du FC Thoune.

Brann sera le seul adversaire commun aux deux clubs belges. Saint-Trond le recevra dans le Limbourg, et La Gantoise fera de même à Gand.

Deux parcours différents pour arriver en Conference League cette saison

Les deux clubs belges arrivent dans cette Conference League après des parcours différents. La Gantoise a décroché sa qualification ce jeudi soir en Écosse. Après un match nul 0-0 à l'aller contre Hibernian, les Buffalos sont allés gagner 3-2 à l'extérieur. Une victoire qui leur a permis de valider leur place dans la phase de ligue.





Saint-Trond espérait poursuivre son parcours en Europa League. Les Canaris avaient remporté le match aller 1-0 à domicile contre l'Omonia. Mais au retour, ils se sont inclinés 4-2 à l'extérieur et ont été éliminés sur le score cumulé de 4-3. Reversés en Conference League, les Trudonnaires auront droit à six nouvelles soirées européennes.