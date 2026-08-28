L'Ajax, Braga, l'Étoile Rouge... voici ce qui attend Saint-Trond et La Gantoise en Conference League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
L'Ajax, Braga, l'Étoile Rouge... voici ce qui attend Saint-Trond et La Gantoise en Conference League
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Saint-Trond et La Gantoise joueront la Conference League cette saison. Six matchs attendent les deux clubs belges, avec l'Ajax, Braga et l'Étoile Rouge parmi les adversaires.

La Belgique compte deux clubs en Conference League cette saison. Saint-Trond et La Gantoise ont découvert les six adversaires qu'ils affronteront lors de la phase de ligue. Le tirage a offert une grosse affiche aux Canaris, qui recevront l'Ajax. Les Buffalos auront eux quelques rendez-vous intéressants, avec l'Étoile Rouge de Belgrade au programme.

L'Ajax Amsterdam pour Saint-Trond

Saint-Trond jouera trois fois à domicile. L'Ajax se déplacera dans le Limbourg, tout comme le club norvégien de Brann et le CFR Cluj (Roumanie). À l'extérieur, les Canaris se rendront au Danemark pour affronter Midtjylland, en Suisse contre Lugano et en Croatie face à Hajduk Split.

De beaux rendez-vous pour La Gantoise

La Gantoise connaît aussi ses six adversaires. À domicile, les Buffalos recevront l'Étoile Rouge de Belgrade, Brann et Aarhus (Danemark). Trois déplacements sont prévus : au Portugal contre Braga, en Finlande face à KuPS et en Suisse sur le terrain du FC Thoune.

Brann sera le seul adversaire commun aux deux clubs belges. Saint-Trond le recevra dans le Limbourg, et La Gantoise fera de même à Gand.

Deux parcours différents pour arriver en Conference League cette saison

Les deux clubs belges arrivent dans cette Conference League après des parcours différents. La Gantoise a décroché sa qualification ce jeudi soir en Écosse. Après un match nul 0-0 à l'aller contre Hibernian, les Buffalos sont allés gagner 3-2 à l'extérieur. Une victoire qui leur a permis de valider leur place dans la phase de ligue.

Saint-Trond espérait poursuivre son parcours en Europa League. Les Canaris avaient remporté le match aller 1-0 à domicile contre l'Omonia. Mais au retour, ils se sont inclinés 4-2 à l'extérieur et ont été éliminés sur le score cumulé de 4-3. Reversés en Conference League, les Trudonnaires auront droit à six nouvelles soirées européennes.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
STVV

Plus de news

La bonne offre ? Genk pourrait perdre l'un de ses titulaires dans les prochains jours

La bonne offre ? Genk pourrait perdre l'un de ses titulaires dans les prochains jours

16:00
L'Union Saint-Gilloise prépare l'après-Khalaili : plusieurs millions d'euros pour un ancien du Club de Bruges

L'Union Saint-Gilloise prépare l'après-Khalaili : plusieurs millions d'euros pour un ancien du Club de Bruges

15:45
Anderlecht travaille sur l'arrivée d'un nouveau renfort : un dossier à 12 millions d'euros

Anderlecht travaille sur l'arrivée d'un nouveau renfort : un dossier à 12 millions d'euros

15:10
L'Union Saint-Gilloise connaît ses adversaires en Europa League : le tirage réserve quelques grosses affiches

L'Union Saint-Gilloise connaît ses adversaires en Europa League : le tirage réserve quelques grosses affiches

14:00
Du lourd pour Anderlecht en Europa League : voici les huit adversaires des Mauves

Du lourd pour Anderlecht en Europa League : voici les huit adversaires des Mauves

13:43
Bart Verhaeghe est très clair sur l'avenir de Tresoldi et Seys : le Club de Bruges a pris sa décision

Bart Verhaeghe est très clair sur l'avenir de Tresoldi et Seys : le Club de Bruges a pris sa décision

13:30
"Une tache dans ma carrière" : un Diable Rouge en veut à Rudi Garcia après avoir manqué le Mondial 2026

"Une tache dans ma carrière" : un Diable Rouge en veut à Rudi Garcia après avoir manqué le Mondial 2026

12:00
Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher

Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher

13:00
2
Malick Fofana plus que jamais sur le départ : la Roma accélère, mais un club de Premier League veut le Diable

Malick Fofana plus que jamais sur le départ : la Roma accélère, mais un club de Premier League veut le Diable

12:30
Marten Winkler veut apprendre le français pour une raison surprenante : le n°10 d'Anderlecht se présente Interview

Marten Winkler veut apprendre le français pour une raison surprenante : le n°10 d'Anderlecht se présente

11:30
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge l'un de ses meilleurs buteurs jusqu'en 2029

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge l'un de ses meilleurs buteurs jusqu'en 2029

11:32
Le dernier coup de Sibierski avant la fin du mercato ? Anderlecht vise un défenseur formé au Real Madrid

Le dernier coup de Sibierski avant la fin du mercato ? Anderlecht vise un défenseur formé au Real Madrid

11:00
C'est presque fait : Chelsea va recruter un autre gardien, la catastrophe pour Mike Penders ?

C'est presque fait : Chelsea va recruter un autre gardien, la catastrophe pour Mike Penders ?

10:30
Moussa N'Diaye pousse pour quitter Anderlecht : les Mauves ont ciblé son remplaçant

Moussa N'Diaye pousse pour quitter Anderlecht : les Mauves ont ciblé son remplaçant

10:00
Accord quasiment trouvé pour Arthur Theate : le Diable Rouge va retrouver Domenico Tedesco

Accord quasiment trouvé pour Arthur Theate : le Diable Rouge va retrouver Domenico Tedesco

09:30
Un club de D2 ACFF recrute un ancien du Standard, meilleur buteur des Espoirs en 2021

Un club de D2 ACFF recrute un ancien du Standard, meilleur buteur des Espoirs en 2021

09:00
Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : Nicolo Tresoldi pourrait bientôt valoir beaucoup plus

Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : Nicolo Tresoldi pourrait bientôt valoir beaucoup plus

08:30
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un milieu qui a fait ses preuves au Bosuil

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un milieu qui a fait ses preuves au Bosuil

08:00
Burgess sonne la révolte ! La Gantoise passera l'hiver au chaud en Europe

Burgess sonne la révolte ! La Gantoise passera l'hiver au chaud en Europe

22:58
Le top 24, seulement une étape ? Bart Verhaeghe affiche l'objectif ultime de Bruges en Ligue des Champions

Le top 24, seulement une étape ? Bart Verhaeghe affiche l'objectif ultime de Bruges en Ligue des Champions

07:30
Olivier Deschacht veut voir Anderlecht piocher à Charleroi : "Il faut qu'ils aient le déclic"

Olivier Deschacht veut voir Anderlecht piocher à Charleroi : "Il faut qu'ils aient le déclic"

07:00
"Ce Mondial, je l'ai détesté du début à la fin" : Thomas Meunier se lâche sur l'envers du décor

"Ce Mondial, je l'ai détesté du début à la fin" : Thomas Meunier se lâche sur l'envers du décor

06:30
Vitor Bruno déclare sa flamme à Neerpede : "Je n'ai aucun mérite, je profite de leur travail" Interview

Vitor Bruno déclare sa flamme à Neerpede : "Je n'ai aucun mérite, je profite de leur travail"

23:51
Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty

Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty

23:00
2
Les joueurs d'Anderlecht ont des préférences pour le tirage, Vitor Bruno... ne veut pas en parler

Les joueurs d'Anderlecht ont des préférences pour le tirage, Vitor Bruno... ne veut pas en parler

05:00
LIVE : Giulian Biancone fait 3-0 sur corner ! Live

LIVE : Giulian Biancone fait 3-0 sur corner !

22:08
La victoire à l'aller n'a pas suffi : les rêves d'Europa League de Saint-Trond s'envolent

La victoire à l'aller n'a pas suffi : les rêves d'Europa League de Saint-Trond s'envolent

21:00
Du sérieux et du spectacle : Anderlecht finit le travail et attend le tirage de l'Europa League !

Du sérieux et du spectacle : Anderlecht finit le travail et attend le tirage de l'Europa League !

22:21
Officiel : Anderlecht dit adieu à César Huerta avec une annonce par la petite porte

Officiel : Anderlecht dit adieu à César Huerta avec une annonce par la petite porte

21:45
🎥 Encore un doublé contre Newcastle : un ancien du Standard dans la forme de sa vie en Angleterre

🎥 Encore un doublé contre Newcastle : un ancien du Standard dans la forme de sa vie en Angleterre

21:30
Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps"

Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps"

20:30
1
Arthur Theate va quitter Francfort ! Domenico Tedesco veut griller la concurrence

Arthur Theate va quitter Francfort ! Domenico Tedesco veut griller la concurrence

20:00
Dossier définitivement terminé : le jeu d'agents qui a fait capoter le transfert de Dennis Ayensa Interview

Dossier définitivement terminé : le jeu d'agents qui a fait capoter le transfert de Dennis Ayensa

19:09
"Ce n'était pas acceptable" : la défaite au Standard a laissé des traces à La Louvière

"Ce n'était pas acceptable" : la défaite au Standard a laissé des traces à La Louvière

19:30
Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé !

Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé !

18:50
1
Le premier grand entretien de Ryan Fosso au Standard : "Samuel Bastien m'a trop bien parlé du club" Interview

Le premier grand entretien de Ryan Fosso au Standard : "Samuel Bastien m'a trop bien parlé du club"

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Play-offs (R)
Rapid Wien Rapid Wien 2-2P Hearts Hearts
KuPS KuPS 1-0 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
Jablonec 97 Jablonec 97 27/08 Bialystok Bialystok
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 1-1 Lugano Lugano
FK Qarabag FK Qarabag 1-4* FC Twente FC Twente
Jablonec 97 Jablonec 97 P1-0 Rangers FC Rangers FC
Freiburg Freiburg 4-1 Motherwell Motherwell
Monaco Monaco 4-1 Górnik Zabrze Górnik Zabrze
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 2-3* Hajduk Split Hajduk Split
Hradec Králové Hradec Králové 1-2* Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Pafos FC Pafos FC 4-2* KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
FC Copenhague FC Copenhague 4-1 FC Inter Turku FC Inter Turku
Brann Brann 3-2 PAOK PAOK
Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes P0-0 Drita Drita
Riga FC Riga FC 2-1 KI Klaksvik KI Klaksvik
Ajax Ajax 5-3 Sion Sion
Sankt Gallen Sankt Gallen 2-3 FC NordsjÃ¦lland FC NordsjÃ¦lland
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 0-1 Atalanta Atalanta
Austria Wien Austria Wien 0-0 Braga Braga
Brighton Brighton 4-0 Tromsö¸ IL Tromsö¸ IL
Borac Banja Luka Borac Banja Luka 3-1 Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík
Rijeka Rijeka 1-4 FC Midtjylland FC Midtjylland
Larne Larne 0-2 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Hibernian Hibernian 2-3 La Gantoise La Gantoise
Partizan Belgrade Partizan Belgrade 2-1 Getafe Getafe

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher Pogi Pogi a propos de Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel Pogi Pogi a propos de "Il y a clairement une opportunité pour lui et pour le club" : le départ de Nicolas Raskin se précise ! Pogi Pogi a propos de Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort" Pogi Pogi a propos de Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps" JoBg JoBg a propos de Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé ! Pogi Pogi a propos de Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges tede tede a propos de Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson El Malvario El Malvario a propos de La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved