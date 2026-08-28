Le temps presse pour Mike Penders : sa situation à Chelsea pourrait changer la donne... avec les Diables

Mike Penders a réussi son premier match avec Chelsea en EFL Cup, mais la suite s'annonce plus compliquée pour le jeune gardien belge. Emiliano Martinez devrait arriver pour être titulaire. Si Penders joue peu cette saison, il pourrait aussi perdre sa place avec les Diables Rouges.

Mike Penders a réussi sa première titularisation avec Chelsea, mais ça ne lui garantit rien pour la suite. De retour après son prêt à Strasbourg la saison passée, le gardien belge espère s'installer à Londres et jouer régulièrement. Son clean sheet contre Luton Town (victoire 2-0) en EFL Cup lui a permis de marquer quelques points. Malheureusement pour lui, Chelsea travaille sur l'arrivée d'Emiliano Martinez, annoncé comme le futur numéro un.

Xabi Alonso satisfait de Mike Penders

Face à Luton, Penders n'a pas eu énormément de travail, mais il a rendu une copie propre. Son calme avec le ballon et son assurance ont plu à Xabi Alonso. "Pour un gardien, faire ses débuts et ne pas encaisser de but, c'est toujours une belle sensation", a expliqué l'entraîneur de Chelsea. "Il aura certainement des matchs plus chargés car il n'a pas dû faire beaucoup d'arrêts, mais il joue avec calme et assurance." Des compliments importants, même si Alonso n'a donné aucune garantie pour les prochaines rencontres.

Chelsea cherche encore un numéro un

La situation pourrait rapidement devenir beaucoup moins favorable au Belge. Robert Sanchez n'a pas convaincu et Chelsea cherche une autre solution pour son poste de titulaire en Premier League. Selon Fabrizio Romano et plusieurs autres sources, les Blues vont recruter Emiliano Martinez. L'Argentin arriverait avec un statut bien différent de celui de Penders et deviendrait le premier choix d'Alonso. Interrogé sur son groupe, l'Espagnol a laissé la porte ouverte à de nouveaux mouvements. "Nous sommes satisfaits de notre effectif. Mais j'ai toujours dit qu'il fallait rester attentifs à la situation. On verra bien."

Le mercato pourrait être important pour Penders

Penders se retrouverait face à un choix compliqué. Rester à Chelsea lui permettrait de travailler dans un grand club, mais les possibilités de jouer pourraient se limiter aux Coupes et à quelques rencontres dans la saison. À 21 ans, passer plusieurs mois sur le banc serait loin d'être idéal après une saison complète à Strasbourg.

Quel club en cas de départ tardif durant ce mercato ?

Le mercato va bientôt fermer et les possibilités de trouver un nouveau club vont rapidement diminuer. Si Martinez arrive comme prévu, le clan du Diable Rouge devra décider très vite de la meilleure solution.



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Penders en danger en équipe nationale ?

La question concerne aussi son avenir avec les Diables. Thibaut Courtois est le numéro un, avec Senne Lammens et Penders derrière lui dans la hiérarchie actuelle. Mais Courtois souhaitait faire une pause pendant la Ligue des nations afin de se reposer. Il compte revenir pour les qualifications de l'Euro 2028.

Une absence qui pourrait libérer une place, alors que Maarten Vandevoordt est titulaire au RB Leipzig et pourrait profiter du manque de temps de jeu de Penders pour repasser devant lui.

Pour Penders, chaque semaine passée sans jouer à Chelsea pourrait peser sur sa place en équipe nationale.