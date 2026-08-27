Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé !

Scott Crabbé, journaliste football
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Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé !
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Jour de tirage au sort en Ligue des Champions. Moins de 24 heures après les derniers barrages, les affiches de la phase de ligue de la plus prestigieuses des compétitions européennes a eu lieu. Voilà le Club de Bruges fixé sur ses adversaires. Avec évidemment plusieurs gros poissons à la clé.

Ce jeudi, le gratin du football européen avait rendez-vous à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Seule équipe belge représentée, le Club de Bruges figurait dans le pot 2.

Comme on en a désormais l'habitude, le tirage devait désigner les huit adversaires différents des Blauw en Zwart, sans match retour. C'est sur le coup de 18h que Thierry Henry et David Villa sont arrivés dans l'auditoire pour le tirage.

Des affiches de prestige 

Le premier adversaire brugeois à sortir du chapeau est l'Inter Milan. Le Club se rendra à San Siro, Yann Sommer retrouvera donc son ancien public. L'autre gros morceau du pot 1 tombé quelques minutes plus tard n'est autre que Liverpool. Bruges recevra les Reds au Jan Breydelstadion !

Les Blauw en Zwart ont ensuite été fixés en tant que pensionnaires du pot 2 sur leurs six autres adversaires. Les voici : Bruges jouera contre Aston Villa, le PSV, Bodo/Glimt, Naples, Lens et Stuttgart. 

Plusieurs Diables comme adversaires

Les hommes d'Ivan Leko tâcheront donc de venger l'Union contre Bodo/Glimt (sans pour autant devoirr s'y déplacer) mais retrouveront également Thorgan Hazard et Kevin De Bruyne. Ce dernier retrouvera également Manchester City ! Le calendrier exact sera connu demain. 

Les matchs à venir du Club de Bruges :

  • Bruges-Liverpool
  • Inter-Bruges
  • Bruges-Aston Villa
  • PSV-Bruges
  • Bruges-Bodo/Glimt
  • Naples-Bruges
  • Bruges-Lens
  • Stuttgart-Bruges

La nouvelle campagne offrira-t-elle aux supporters brugeois autant de frissons que la saison dernière ? Le Club avait sorti quelques prestations remarquables à domicile. On pense notamment à la victoire 4-1 contre Monaco, au partage 3-3 contre le FC Barcelone ou à la victoire 3-0 contre Marseille.

Cela avait permis à l'équipe de se hisser en seizième de finale, où l'Atletico Madrid avait dû attendre le match retour pour faire la différence, après le 3-3 de l'aller.

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