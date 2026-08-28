Officiel : ancien bourreau de Charleroi et d'Anderlecht, il quitte la Pro League pour l'Angleterre

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : ancien bourreau de Charleroi et d'Anderlecht, il quitte la Pro League pour l'Angleterre
Photo: © photonews
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Atsuki Ito entamait sa troisième saison en Belgique. Mais le milieu de terrain de La Gantoise ne vivra pas un nouvel exercice sous nos latitudes : les Buffalos l'ont vendu à Bolton. Malgré la qualification pour la Conférence League, ses perspectives de temps de jeu s'étaient amoindries.

Il y a deux ans, La Gantoise avait dépensé un peu plus d'un million d'euros pour Atsuki Ito. Il a ainsi vécu chez nous sa première expérience hors du Japon, dont il a porté les couleurs en sélection. 

Chez les Buffalos, Ito s'est rapidement imposé comme titulaire, inscrivant même certains buts victorieux, comme contre Anderlecht, Charleroi ou encore La Louvière. Mais en mars dernier, le joueur de 28 ans a perdu sa place, n'apparaissant pratiquement plus durant les Playoffs.

Plus dans les plans de Rik De Mil

Un départ était dans les cartons cet été, il n'avait pas disputé la moindre minute, tant en championnat qu'en Conférence League. Le transfert est désormais officiel : Atsuki Ito a signé un contrat de trois ans à Bolton, promu en Championship cet été.

"Jouer en Championship anglaise sera un grand défi pour moi et je suis vraiment heureux de pouvoir jouer pour un club avec une telle histoire. J'ai reçu un accueil très enthousiaste de la part du club, et cela m'a donné envie de jouer ici. Je veux tout donner pour être à la hauteur de ces attentes", déclare-t-il dans le communiqué officiel.

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