"Soyons honnêtes : on vise plus haut que l'Europa League dans les années à venir"

Scott Crabbé, journaliste football
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"Soyons honnêtes : on vise plus haut que l'Europa League dans les années à venir"
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Anderlecht a retrouvé les joies et l'excitation d'un tirage au sort d'une phase de groupe européenne. Le Sporting revient avec une ambition certaine, à l'image de Michael Verschueren. Le président veut utiliser cette campagne pour continuer à grandir.

Six matchs, cinq victoires, un partage (lors de la toute première rencontre à Hammarby) : Anderlecht est déjà à pied d'oeuvre d'un point de vue européen et n'a pas volé sa place en phase de ligue de l'Europa League.

De quoi lui offrir au minimum huit nouvelles soirées européennes contre l'Olympique Lyonnais, le RB Salzbourg, Sunderland, Hoffenheim, l'Olympique de Marseille, le Dinamo Zagreb, le Jagiellonia Bialystok et l'OFI Crète.

De belles affiches en perspective, mais qui laissent place à une ambition certaine : "Se qualifier pour la phase à élimination directe est un objectif réaliste", avance Michael Verschueren à la sortie de ce tirage, cité par Het Laatste Nieuws.

L'appétit vient en mangeant

C'est que les Mauves ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin : "C’est fantastique d’être ici. Anderlecht se doit d’être ici chaque année. Et soyons honnêtes : on vise plus haut que l’Europa League dans les années à venir".

Le Sporting fera notamment face à deux clubs français historiques avec Marseille et Lyon. Un clin d'oeil à l'axe central tricolore de l'équipe, mais aussi dans les hautes sphères de la direction.

"Avec Antoine Sibierski, on a quelqu’un qui connaît très bien le foot français. Ce sera un avantage pour nous. Lyon a connu des moments difficiles mais reste un grand club. Tout comme Marseille. Ce sera d’ailleurs un fantastique déplacement pour nos supporters avec une ambiance magnifique. Ce sera aussi le cas à Zagreb", poursuit Verschueren.

C'est tout un club qui revit

Anderlecht a-t-il fini de manger son pain noir ? "Il y a, à nouveau, du calme et de la sérénité à tous les étages.  Cela se voit sur le terrain. Les joueurs jouent bien, le coach fait de bonnes choses et le jeu est beau à voir. Un jeu offensif, un jeu vers l’avant et du pressing".

"Les supporters se reconnaissent dans le football que nous pratiquons. Dimanche, il y a un grand test à l’Union. Cela fait quelques années que l’Union est l’équipe de Bruxelles. Je suis impatient d’être dimanche pour voir ce que ce match va donner", conclut le président.

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