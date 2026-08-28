La bonne offre ? Genk pourrait perdre l'un de ses titulaires dans les prochains jours

Hambourg insiste pour recruter Zakaria El Ouahdi. Une troisième offre est en préparation et le défenseur de Genk souhaite rejoindre le club allemand cet été.

Selon Sacha Tavolieri, Hambourg SV prépare une troisième offre qui pourrait être décisive pour Zakaria El Ouahdi. Le club de Bundesliga veut convaincre le KRC Genk d'accepter le transfert et cette nouvelle proposition pourrait se rapprocher considérablement des exigences du club limbourgeois.

🔵 EXCL - Le Hamburger SV fonce sur Zakaria El Ouahdi !



🇩🇪 Les Allemands préparent une 3e offre décisive pour convaincre le KRC Genk.



🇲🇦 El Ouahdi aimerait rejoindre le HSV.



Cette dernière proposition pourrait suffire pour aboutir à un accord.



⏳ Bientôt plus d’infos! #JPL pic.twitter.com/rhp3paRKhO — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 28, 2026

El Ouahdi veut rejoindre Hambourg

Le joueur est ouvert à un départ. El Ouahdi aimerait rejoindre Hambourg, ce qui pourrait faciliter les négociations. Il aurait déjà pris sa décision. Genk est en position de force, puisque le défenseur de 24 ans est sous contrat jusqu'en juin 2028.

Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande s'élève à 17 millions d'euros. C’est une énorme différence par rapport au montant déboursé par Genk pour le recruter à l'été 2023. Le club avait versé 2,5 millions d'euros au RWDM Brussels.

Depuis, El Ouahdi s'est imposé comme l'un des meilleurs transferts de Genk de ces dernières années. Il est devenu un titulaire indiscutable sur le flanc droit et a débuté chaque rencontre cette saison.





Des statistiques impressionnantes pour un arrière droit

Au total, El Ouahdi a disputé 115 rencontres avec Genk. Il a inscrit 20 buts et délivré 12 passes décisives, des belles statistiques pour un arrière droit. Ses bonnes performances lui ont valu une place dans l'équipe nationale marocaine en 2025. Depuis, il compte quatre sélections.

Hambourg prépare une troisième offre, El Ouahdi souhaite franchir le pas et cette proposition pourrait, selon Tavolieri, suffire à parvenir à un accord.