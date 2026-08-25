Hyllarion Goore : des millions, mais de gros problèmes pour La Gantoise ?

Loïc Woos Aernout Van Lindt
Loïc Woos et Aernout Van Lindt, suiveur de La Gantoise
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Hyllarion Goore : des millions, mais de gros problèmes pour La Gantoise ?
Photo: © photonews
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Après Wilfried Kanga et alors que Max Dean souhaite en faire de même, Hyllarion Goore est également sur le point de quitter La Gantoise. Solides défensivement, les Buffalos risquent de se retrouver à court de solutions offensives et vont devoir réinvestir une partie des bénéfices récupérés dans la dernière ligne droite du mercato.

L’Olympique de Marseille s’était déjà intéressé à Hyllarion Goore, mais la Fiorentina semble désormais tenir la corde. Le club de Serie A a entamé sa nouvelle saison par une défaite 4-0 contre l’AS Rome et a urgemment besoin d’un nouvel attaquant.

Les dirigeants florentins se sont ainsi tournés vers l’international ivoirien de La Gantoise. Ce sont nos confrères de L’Equipe qui ont révélé l’information, mais nous pouvons également confirmer qu’il existe bel et bien un intérêt italien et français.

Hyllarion Goore peut rapporter des millions, mais aussi causer des problèmes à Gand

Hyllarion Goore possède une valeur marchande d’environ quatre millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt. L’Ivoirien a prolongé son contrat au printemps dernier, jusqu’en juin 2029, et n’est donc pas obligé de quitter cet été les Buffalos, qui peuvent se montrer plus exigeants dans les négociations.

Goore était arrivé à l’hiver 2025 en provenance de l’Ararat Erevan pour 350.000 euros, ce qui pourrait permettre à La Gantoise de réaliser une belle plus-value. Cette saison, il a déjà inscrit un but lors des tours préliminaires de la Conference League, à Göteborg. La saison dernière, il avait marqué six buts et délivré cinq assists en 1.532 minutes de jeu avec Gand.

Goore
© photonews

Pour La Gantoise, le départ de Goore pourrait être un nouveau coup dur, car le moins que l’on puisse dire, c’est que les solutions offensives sont déjà limitées.

Défensivement, deux renforts de premier plan ont été recrutés avec Ngom et Burgess. Ils donnent immédiatement satisfaction et permettent également à Volckaert et Araujo de mieux s’exprimer dans leur rôle de défenseurs latéraux, avec trois centraux derrière eux.

La défense est au point, mais l’attaque pose problème à La Gantoise

Avec notamment Paskotsi comme solution alternative et un spécialiste des penalties comme Davy Roef dans les buts, la défense est pour l’instant mieux garnie. Mais lorsqu’on se penche sur l’aspect créatif, le constat est nettement moins réjouissant.

En adoptant une lecture pessimiste, on constate que La Gantoise n’a inscrit que cinq buts en sept rencontres, a concédé quatre partages et n’a marqué qu’à deux reprises en 480 minutes de jeu en Europe contre Cherkasy, Göteborg et Hibernian, qui ne sont pourtant pas des cadors du football mondial.

La Gantoise doit chercher un nouvel attaquant

Max Dean souhaite partir, Wilfried Kanga s’en est allé et Hyllarion Goore pourrait donc lui aussi quitter le club. Avec Josué Vergara (19 ans), Ibrahima Cissé (18 ans) et El Hadji Seck (19 ans), les joueurs appelés à faire la différence sont tous très jeunes.

"À certains moments, il nous manque un game changer… Quelqu’un capable de faire sauter le bloc sur un éclair", avait déjà déclaré l’entraîneur Rik De Mil. Et ce joueur devra rapidement arriver, car il reste encore de la place au sein du noyau gantois. "L’analyse a été faite et le sujet a été discuté au sein du club." À Sam Baro de mettre l’argent sur la table pour attirer un nouvel attaquant, voire deux si Goore venait à partir.

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