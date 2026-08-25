"Je veux faire encore mieux cette saison" : Jérémy Doku est ambitieux pour le nouvel exercice

Jérémy Doku, auteur d'une bonne saison 2025-2026 avec Manchester City, espère encore faire mieux lors de ce nouvel exercice. Le joueur des Sky Blues s'est exprimé au micro de Play Sports sur ses ambitions pour la saison à venir. Le natif d'Anvers veut encore mieux faire.

Jérémy Doku a disputé un total de 47 matchs toutes compétitions confondues avec Manchester City la saison dernière. Il a inscrit huit buts et a délivré 14 assists. Un bilan positif pour le joueur de 24 ans qui n'est cependant pas encore totalement satisfait.

Cette saison, il veut encore être plus prolifique. Malheureusement, il est pour l'instant contraint de s'absenter pour une blessure au mollet. Son absence ne devrait cependant être que de 2-3 semaines, comme l'a expliqué son entraîneur Enzo Maresca.

Jérémy Doku veut encore mieux faire

Son objectif personnel pour cet exercice 2026-2027 est clair : "Chaque saison, je veux m’améliorer. La saison passée était meilleure que la saison d’avant et cette saison, je veux faire mieux que la saison d’avant aussi, en termes de stats, en termes de jeu, en termes d’implication, en termes de tout."

"Je trouve qu’on me met dans les meilleures conditions pour le faire. J’ai la confiance du coach, j’ai la confiance du club, je connais mes coéquipiers, je connais le championnat. Donc oui, c’est ça mon objectif : faire mieux, en termes de stats et en termes de jeu, que la saison passée", a-t-il poursuivi.

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Jérémy Doku a déjà disputé un match officiel cette saison. Le Diable Rouge a joué une mi-temps du Community Shield avant de céder sa place. Il ne s'est cependant pas montré décisif et son équipe s'est inclinée sur le score de 0-3. Il fera prochainement ses premiers pas en Premier League cette saison une fois qu'il sera de nouveau de retour en pleine forme. Il semble en tout cas déterminé à réaliser une nouvelle bonne saison.