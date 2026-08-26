Avantage... Loïs Openda face à Romelu Lukaku : un match crucial pour les deux Diables

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Avantage... Loïs Openda face à Romelu Lukaku : un match crucial pour les deux Diables
Photo: © photonews
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Après la saison 2025-2026, on aurait été bien loin de parier que Loïs Openda serait l'attaquant belge le plus en forme en ce début d'exercice. Mais le buteur de l'OL revit, et affronte cette semaine le Fenerbahçe d'un Lukaku qui tente d'en faire de même.

Loïs Openda était présent en conférence de presse cette semaine avant que l'Olympique Lyonnais retrouve Fenerbahçe, en barrage retour de la Ligue des Champions. L'attaquant belge impressionne depuis son arrivée en prêt de la Juventus, et ce un peu à la surprise générale puisqu'il restait sur une saison complètement manquée.

"Dès les premiers jours, je me suis directement senti à la maison, assure ainsi Openda dans des propos relayés par Eurosport. "L’accueil a été magnifique. Je ne suis pas quelqu’un qui a du mal à s’adapter et, avec ma mentalité et celle du groupe, ça a été simple. Ça parle français, je connais bien le pays et le championnat, donc mon intégration a été facile".

Loïs Openda va-t-il éliminer Romelu Lukaku ? 

Tout l'inverse, donc, de l'Italie. "Je suis satisfait de mes débuts même si j'estime encore pouvoir faire mieux", nuance le Diable Rouge, qui a marqué le seul but de ses couleurs lors du match aller. L'OL a été chercher un bon partage (1-1) en Turquie. "Ca reste du 50-50, c'est une équipe avec de grands joueurs. Mais il y avait une ambiance de fou à l'aller, et ici, on espère qu'elle sera folle aussi".

Loïs Openda a d'ailleurs affirmé ne "pas avoir parlé" avec Romelu Lukaku ces derniers jours. Lors du match aller, Lukaku était monté au jeu à 8 minutes du terme, faisant là ses grands débuts sous le maillot du Fenerbahçe. Mais c'était surtout son "rival" à la pointe de l'attaque belge qui s'était montré inspiré - et ce sous les yeux de Mark Van Bommel.

Après une Coupe du Monde 2026 héroïque, Romelu Lukaku aura besoin de temps de jeu pour redevenir la machine à buts qu'on connaît. Loïs Openda, lui, a loupé le Mondial... et repart d'une page blanche alors qu'il était sorti des bonnes grâces de Rudi Garcia.

Avec un Matias Fernandez-Pardo en pleine impasse au LOSC, un Lucas Stassin qui attend toujours son transfert et un Romelu Lukaku qui doit retrouver ses sensations, on voit mal Van Bommel se priver d'Openda dans cette forme-là pour sa première sélection. C'est une première surprise cette saison...

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