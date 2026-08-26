"C'est la pire chose qu'un joueur puisse me faire" : Vitor Bruno prévient Anderlecht avant le Kairat Almaty

Scott Crabbé, journaliste football
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"C'est la pire chose qu'un joueur puisse me faire" : Vitor Bruno prévient Anderlecht avant le Kairat Almaty
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Vitor Bruno s'est présenté en conférence de presse à la veille du barrage retour d'Europa League contre le Kairat Almaty. Comme contre Hammarby et le PAOK, Anderlecht a l'avantage de négocier cette manche retour à domicile. Avec cette fois un avantage plus conséquent. Mais l'entraîneur du Sporting refuse de vendre la peau de l'ours kazakh avant de l'avoir tué.

Anderlecht a un pied et trois orteils en Europa League. Les Mauves défendront au Lotto Park leur avance de 0-3 contre le Kairat Almaty, mais Vitor Bruno refuse catégoriquement d’entendre que la qualification est déjà acquise. L’entraîneur exige la même concentration qu’au Kazakhstan et met fermement ses joueurs en garde contre tout excès de confiance.

"La pire chose qu’un joueur puisse me faire, c’est sous-estimer un adversaire", met-il en garde en conférence de presse, cité par Het Nieuwsblad. Pour le Portugais, ce serait non seulement un manque de respect envers le Kairat, mais aussi contraire aux principes qu’il tente d’instaurer.

Pas question de baisser la garde

Même s'il est question d'affronter une équipe assez différente de celle alignée à l'aller, Anderlecht ne s'attend pas à un adversaire démobilisé : "Je m’attends à ce que le Kairat donne encore tout pour se qualifier. C’est en tout cas ce que je ferais si j’étais à leur place".

Sa confortable avance pourrait permettre à Anderlecht de laisser souffler certains joueurs et d’offrir leur chance à d’autres. Marten Winkler est l’un des noms cités dans ce contexte. Mais encore une fois, Bruno reste assez inflexible : "Je ne donne pas du temps de jeu simplement parce que quelqu’un est sympathique. Je ne fais pas de cadeaux", répond-il sèchement.

Nathan Saliba, une option en mois dans l'entrejeu

Autre sujet de discussion, le transfert de Nathan Saliba à Villarreal. Après sa belle Coupe du Monde avec le Canada, le milieu de terrain a eu du mal à se remettre dans le bain, avec notamment cette exclusion du groupe pour avoir utilisé son téléphone lors d’une réunion d’équipe.

Lire aussi… Mihajlo Cvetković dernier départ de l'été anderlechtois ? Il met les choses au point

Bruno ne tient pas à faire le procès de son ancien joueur, il conçoit que les bruits de couloir autour de lui et d'un éventuel transfert aient pu le perturber : "Nathan n’est qu’un être humain. Lorsque des choses évoluent autour de vous, je comprends que cela puisse vous préoccuper".

Même si Saliba n'avait pas commencé la saison comme titulaire, devancé par le duo Kana - Llansana pour faire le travail derrière Lukáš Ambros, le milieu de terrain anderlechtois doit être renforcé : "Nous avons désormais perdu deux Nathan", rappelle-t-il, en référence à Nathan De Cat, parti à Hoffenheim. La fin du mercato sera décisive pour renforcer ce secteur.

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