L'Olympic Charleroi veut apprendre de ses erreurs et se reconnecter à son public

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'Olympic Charleroi veut apprendre de ses erreurs et se reconnecter à son public
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La saison de D1 FFA reprend ce mercredi. L'Olympic Charleroi, relégué de Challenger Pro League, devrait sur papier faire partie des favoris, mais les Dogues ont vécu une saison 2025-2026 tellement chaotique qu'il faudra surtout se relever.

Pendant de longues semaines, la direction de l'Olympic Charleroi a caressé le rêve de se maintenir en Challenger Pro League sur tapis vert, mais personne n'y croyait encore vraiment. Surtout pas dans les rangs de supporters qui préféraient au final retrouver "leur" club en D1 FFA avec un peu plus d'âme, que se maintenir de manière imméritée à l'échelon professionnel.

Car la saison 2025-2026 de l'Olympic Charleroi a été véritablement chaotique. Un tournant, surtout, a eu lieu en décembre 2025, quand Arnauld Mercier, qui avait repris le club en octobre et avait réussi quelques bons résultats, avait été licencié.

À partir de ce jour, la fracture était totale entre la direction roumaine du club et son public. L'Olympic Charleroi, club historique du football wallon, allait se perdre dans une spirale difficile à résumer, mais qui a laissé de nombreux fidèles sur le carreau.

Dante Brogno et des transferts connaissant bien la D1 FFA 

La relégation, mathématique et non pas liée à la fameuse situation des équipes U23 "protégées", a donc dû servir d'électrochoc. La direction de l'Olympic Charleroi a compris qu'il fallait se rapprocher de son public, et quoi de mieux qu'un Carolo pur jus pour ce faire : Dante Brogno, arrivé comme directeur sportif cet été et qui avait du pain sur la planche.

Résultat de cette expertise : cet été, l'Olympic Charleroi a effectué un mercato plus cohérent que par le passé : du Belge principalement, et du joueur connaissant très bien la D1 FFA presque exclusivement.

Sofian Kiyine, au-delà des péripéties qui ont entouré son nom ces dernières années, est ainsi déjà capitaine de l'Olympic et a récemment marqué un splendide but en Coupe. À son meilleur niveau, c'est un véritable renfort pour cet échelon.

Devant, Tyron Crame est arrivé de l'Atert Bissen... qu'il venait de rejoindre et avec lequel il a goûté aux préliminaires européens : s'il marque autant qu'à Tubize-Braine, il sera un renfort trois étoiles. Et comme Kiyine, Sam Sylla est arrivé de Stockay où il aura fait bonne impression. 

Et puis, il y a un coach qui peut enfin faire se dissiper l'ombre d'Arnauld Mercier : Kevin Caprasse, ancien coach des jeunes puis de l'équipe A de Seraing. Un coach qui ne demande qu'à se faire un nom en tant que T1, lui qui a longtemps entraîné à l'académie du Standard. Idéal pour un noyau carolo assez jeune. 

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