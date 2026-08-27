Christian Burgess rassure à Gand, où un attaquant est sur le départ

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Christian Burgess rassure à Gand, où un attaquant est sur le départ
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Presque tout le monde est là, à La Gantoise, pour le déplacement important à Hibernian en barrage de la Conference League. Tout le monde, sauf Max Dean, resté à la maison. L'attaquant anglais n'a plus la tête à Gand et veut partir. Christian Burgess, lui, est bien présent malgré sa sortie à dix minutes du terme la semaine dernière, à la suite de raideurs ressenties dans la cuisse.

La Gantoise n'a pas su faire la différence lors de son barrage aller de Conference League disputé à la maison contre Hibernian, jeudi dernier. Les Buffalos ont certes gardé le zéro, mais n'ont pas trouvé la faille offensivement et devront s'imposer en Écosse pour rejoindre la phase de ligue.

En conférence de presse avant la rencontre, Rik De Mil a déclaré pouvoir compter sur Christian Burgess, qui avait cédé sa place à dix minutes du terme lors du match aller. "Il est apte, mais ça a pris quelques jours de le remettre sur pied. C’était moins grave que la fois précédente, mais sa cuisse s’est raidie et il ne voulait donc prendre aucun risque.”

Burgess de retour, Dean reste à la maison

Le reste du noyau gantois est en grande partie disponible. Seuls Hyllarion Goore, cité pour un départ, et Matisse Samoise sont blessés. De Mil dispose donc de plusieurs options pour composer son onze de base, même si l’absence de Max Dean dans la sélection interpelle.

L’attaquant anglais veut partir et n'est pas du déplacement. De Mil attribue surtout cette décision au manque de concentration qu’il a observé chez l’avant-centre ces dernières semaines. “Je n'ai pas vu suffisamment de tranchant chez lui. C’est ce qui ressort de ces dernières semaines et c’est dommage.”

La Gantoise devra cette fois se montrer efficace

L’entraîneur fait clairement comprendre qu’il ne veut pas faire d’exception sous prétexte que Dean pourrait être important sur le plan sportif. Pour lui, le groupe prime. La Gantoise s’est rendue en Écosse avec des joueurs qui, selon Rik De Mil, sont pleinement concentrés sur leur mission européenne.

Cela pourrait s’avérer important dans une rencontre où les détails pèseront probablement lourd. Lors du match aller, La Gantoise n’a pas obtenu une multitude d’occasions, mais a tout de même eu quelques possibilités qui, selon le T1 buffalo, auraient dû être concrétisées. Il faudra donc les mettre au fond, ce jeudi soir, pour ne pas quitter toute compétition européenne avant même le mois de septembre.

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