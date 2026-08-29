🎥 Diego Moreira donne le coup d'envoi contre Lens et fait ses adieux à Strasbourg

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 Diego Moreira donne le coup d'envoi contre Lens et fait ses adieux à Strasbourg
Photo: © photonews
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Diego Moreira a salué une dernière fois la Meinau et le peuple strasbourgeois. Le piston belge, qui a signé à Milan pour un montant supérieur à 50 millions d'euros, a donné le coup d'envoi du match de Ligue 1 entre son désormais ex-club et le RC Lens de Thorgan Hazard.

Diego Moreira a officiellement tourné la page du RC Strasbourg. Le Diable Rouge a été chaleureusement salué par son ancien club avant de rejoindre l’AC Milan, avec lequel il a signé un contrat jusqu’en 2031.

Auteur d’une excellente saison sous les couleurs strasbourgeoises, Diego Moreira a été l’une des révélations du club français. Pour lui rendre hommage, Strasbourg lui a offert un dernier moment particulier avant son départ. Le joueur belge a été invité à donner le coup d’envoi de la rencontre de championnat face à Lens, le club de Thorgan Hazard, remportée 2-1 par les Alsaciens.

Adieux symboliques

Sous les applaudissements du public de la Meinau, Moreira a lancé la rencontre avant de prendre quelques instants pour plaisanter avec ses anciens coéquipiers. Une manière symbolique de faire ses adieux à un club où il s’est véritablement révélé.


Son transfert à l’AC Milan représente désormais une nouvelle étape majeure dans sa carrière. Le club italien, séduit par ses performances et son potentiel, a décidé de miser sur le jeune international belge sur le long terme. Avec un contrat qui court jusqu’en 2031, Moreira s’inscrit dans le projet milanais et va découvrir un nouveau championnat  et surtout un club historique, où les attentes seront grandes, surtout vu le montant de son transfert. 

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