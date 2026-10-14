Le verdict est tombé : déchirure du ligament croisé pour un Belge de Serie A

Fedde Leysen a quitté la pelouse sur blessure ce dimanche lors de la rencontre entre Sassuolo et l'AC Milan. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise avait l'air assez sévèrement touché, mais a tenu à quitter le terrain sans civière, bien qu'aidé par deux soigneurs. Son club a confirmé qu'il souffrait bel et bien d'une déchirure du ligament croisé.