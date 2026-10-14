Le verdict est tombé : déchirure du ligament croisé pour un Belge de Serie A
Photo: © photonews
Fedde Leysen a quitté la pelouse sur blessure ce dimanche lors de la rencontre entre Sassuolo et l'AC Milan. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise avait l'air assez sévèrement touché, mais a tenu à quitter le terrain sans civière, bien qu'aidé par deux soigneurs. Son club a confirmé qu'il souffrait bel et bien d'une déchirure du ligament croisé.
Déchirure du ligament croisé pour Fedde Leysen
Les Belges de Serie A n'ont pas tous le vent en poupe en ce moment. Après l'opération qu'Alexis Saelemaekers à dû se résoudre à subir, c'est Fedde Leysen qui s'est gravement blessé. Alors qu'il s'était imposé comme titulaire dans la défense de Sassuolo, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise a dû céder sa place contre l'AC Milan le week-end dernier. Comme on le craignait, son club a confirmé que le défenseur belge souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur de sa jambe gauche. La procédure chirurgicale sera évaluée dans les prochains jours, mais Fedde Leysen peut d'ores et déjà être considéré comme out pour de longs mois.
Hope to see you like this soon! Stay strong, Fedde 💪 #ForzaSasol 🖤💚 https://t.co/5UQ8Lj5L9t— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) October 14, 2026
Fedde Leysen a quitté la pelouse sur blessure ce dimanche lors de la rencontre entre Sassuolo et l'AC Milan. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise avait l'air assez sévèrement touché, mais a tenu à quitter le terrain sans civière, bien qu'aidé par deux soigneurs. Le verdict n'est pas encore connu, mais son absence risque d'être assez longue.
En Série A, Fedde Leysen était titulaire ce dimanche avec son équipe de Sassuolo pour affronter l'AC Milan, comme c'est d'ailleurs le cas depuis son arrivée en provenance de l'Union Saint-Gilloise mi août.
Le défenseur de 23 ans est déjà devenu un incontournable de la défense italienne... qui risque cependant d'en être privée pendant plusieurs semaines, voire mois.
En effet, Fedde Leysen s'est blessé visiblement assez gravement au genou ce dimanche et a quitté ses partenaires tenu par deux soigneurs, refusant de se coucher sur la civière venue à lui.
Importante blessure pour Fedde Leysen ?
Un triste coup d'arrêt pour l'arrière central que l'Union avait recruté au PSV Eindhoven, et qui s'était déjà frayé un chemin jusqu'au onze de base de Sassuolo et qui livrait de bonnes prestations depuis le début de la saison.
Sur la pelouse, cette rencontre s'est terminée sur le score de 1-1 après l'ouverture du score d'Adrien Rabiot à la 63e minute et l'égalisation d'Odenthal cinq minutes plus tard pour Sassuolo. Ignace Van der Brempt était aussi titulaire pour Sassuolo, comme Diego Moreira pour Milan. Koni De Winter est, lui, monté au jeu.
🤕 | Fedde Leysen est sorti sur blessure contre l’AC Milan. Bon rétablissement, Fedde ! 🙏💐 #SassuoloMilan https://t.co/DjsQjpIIYh— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 11, 2026
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot