Cette fois, c'est clair : l'avenir de Malick Fofana s'écrira loin de Lyon

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Cette fois, c'est clair : l'avenir de Malick Fofana s'écrira loin de Lyon
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L'avenir de Malick Fofana à Lyon dépendait d'une qualification pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Raté pour les Gones, qui vont devoir se résoudre à se séparer de leur ailier gauche, dont ils espéraient une grande saison. Les clubs intéressés ne manquent pas et vont pouvoir passer à l'action en cette fin de mercato, alors que les Rhodaniens ont un peu plus d'une semaine pour vendre pour 50 millions d'euros.

L'Olympique Lyonnais a manqué la qualification pour la phase de ligue de la Ligue des Champions après sa défaite face au Fenerbahçe, ce mercredi soir. Et cela risque d'avoir de grosses conséquences sur la suite de la saison des Gones.

Comme on le sait, l'ancien club de John Textor est toujours en proie à de grosses difficultés financières et doit vendre, beaucoup, pour rester dans les clous. Une qualification pour la plus rémunératrice des compétitions aurait pu légèrement atténuer ce besoin. Il n'en est rien.

Selon les informations de nos confrères français de L'Équipe, Lyon doit encaisser 50 millions d'euros de ventes avant la fin du mercato estival, soit dans un peu plus d'une semaine ! Et cela devrait avoir des conséquences directes sur l'avenir de Malick Fofana, auteur d'un superbe but au match retour.

Malick Fofana va bien quitter Lyon et a l'embarras du choix

Le club du bord du Rhône aurait aimé conserver l'ancien ailier gauche de La Gantoise, fortement courtisé sur le marché des transferts. Le but était qu'il réalise une belle saison au Groupama Stadium pour un montant avoisinant les 50 M€, montant minimum que Lyon devra également encaisser à l'été 2027.

Il n'en sera rien, et l'OL va devoir se résoudre à laisser partir son Diable Rouge à cinq reprises, âgé de 21 ans, mais n'atteindra pas un tel montant cet été alors que Fofana a été blessé durant une très grosse partie de la saison dernière et que tous les potentiels prétendants connaissent la situation lyonnaise, où l'on doit vendre sans pouvoir se permettre de faire la fine bouche.

Lire aussi… Romelu Lukaku confirme le grand rêve de son après-carrière : "Quand je vois Vincent Kompany..."

On devrait davantage se rapprocher d'une indemnité de 30 millions d'euros pour Malick Fofana, qui attire plusieurs clubs en Italie (AS Roma, Inter Milan, Atalanta), mais aussi Leipzig et Tottenham. Un choix de club qui sera évidemment crucial pour la suite de sa carrière.

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