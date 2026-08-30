Duel d'entraîneurs belges en Angleterre : Philippe Clement donne une leçon à Nicky Hayen

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Duel d'entraîneurs belges en Angleterre : Philippe Clement donne une leçon à Nicky Hayen
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Philippe Clement a remporté son duel face à Nicky Hayen. Norwich a écrasé Burnley 4-1 et décroche sa première victoire en Championship.

Philippe Clement et Nicky Hayen ont quitté la Belgique, mais leurs chemins se sont retrouvés ce week-end en Angleterre. Norwich recevait Burnley pour la troisième journée de Championship, avec deux anciens entraîneurs connus de Pro League sur les bancs. Le duel a largement tourné en faveur de Clement. Son équipe s'est imposée 4-1 et a fait la différence au début du match.

La première victoire de Philippe Clément en championnat

Il n'a fallu que deux minutes à Norwich pour prendre les commandes. Mohamed Touré a marqué le 1-0, puis Andre Brooks a doublé la mise trois minutes plus tard. Burnley n'avait pas eu le temps de réagir que Touré est revenu à la charge à la 21e minute pour inscrire son deuxième but. Après un peu plus de vingt minutes, le score était déjà de 3-0. Josh Laurent a réduit l'écart six minutes plus tard, mais Burnley avait beaucoup trop de retard.

Norwich n'a pas eu besoin de forcer après la pause. Les hommes de Clement ont géré leur avance et attendu une nouvelle erreur adverse. À la 67e minute, Brooks a lui aussi marqué son doublé. Le 4-1 n'a plus bougé. Après deux journées sans victoire, les Canaries prennent leurs trois premiers points de la saison et remontent provisoirement à la 15e place de Championship.

Pour Nicky Hayen, le début de saison est beaucoup moins agréable. Burnley ne compte qu'un point après trois journées et occupe la 22e place, dans la zone rouge. Il est encore très tôt pour parler de classement, mais l'ancien entraîneur du Club de Bruges sait que son équipe doit montrer autre chose. "On voit bien que nous avons beaucoup de potentiel, mais pour le moment nous ne sommes pas assez réguliers et c'est quelque chose que nous devons changer".

Viré par le Club de Bruges


En décembre 2025, il avait été licencié par le Club de Bruges après une baisse des résultats en championnat, dans un contexte où le rendement de son groupe était de plus en plus critiqué en interne. Son aventure anglaise lui offre un nouveau départ.

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