Comment Thomas Meunier vit-il sa nouvelle vie à Sunderland ? "Il n’y a pas que le foot"

Thomas Meunier s'est confié sur ses premiers pas dans la ville de Sunderland et est revenu sur son choix de rejoindre le club anglais, libre de tout contrat cet été, au micro de Play Sports. Dans une interview avec son ami Guillaume François, il a pris la parole sur sa nouvelle vie en Angleterre. Et elle ne semble pas lui déplaire !

Thomas Meunier n'avait pas encore joué en Premier League avant de rejoindre Sunderland. Désormais, il est un joueur des Black Cats et joue chaque week-end dans le plus grand championnat du monde, comme beaucoup le prénomment.

Pourquoi ce choix ? "Parce que c’est aussi une question d’opportunité", a répondu le Diable Rouge. "Tu n’as pas toujours le choix d’aller où tu as envie d’aller. Sinon, j’aurais fait le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester United ! Mais plus sérieusement, ils m’ont téléphoné et ils étaient super convaincants. Le discours était bien. L’entretien avec le coach aussi : tu passes une heure au téléphone à parler football et là, tu te dis que tu as affaire à un mec qui aime ça, tout simplement, comme moi j’aime ça."

"Et le fait que ce soit Sunderland… Comme par hasard, il y a le documentaire "Sunderland ’Til I Die", que j’avais vraiment bien aimé", a-t-il ajouté.

S'imprégner de la ville et de sa culture

Mais en dehors du football, Thomas Meunier doit aussi s'imprégner d'une ville, d'une culture. Comment est la vie à Sunderland ? "Je pense qu’on peut comparer Sunderland, au niveau de la taille et du nombre d’habitants, un peu à Namur. C’est un poil plus grand au niveau de la population."

"C’est important de s’approprier aussi la ville puisque, finalement, on est ici pour au moins deux ans. Le foot prend énormément de temps, mais il n’y a pas que le foot non plus. C’est important de diversifier un petit peu ses centres d’intérêt. Je pense que la Grande-Bretagne a pas mal de choses à offrir et on va aussi découvrir au fur et à mesure des semaines et des mois qui viennent."



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Régis Le Bris l'a convaincu

Thomas Meunier a été convaincu par l'entraîneur français Régis Le Bris. Un homme qui connaît très bien son travail selon lui : "Si on en revient à la discussion avec le coach, c’est le fait qu’il connaisse exactement son métier. Des fois, tu as des coachs qui ont différents fils conducteurs et ça peut vite aller dans un sens comme dans l’autre. Parfois, ça a tendance à se mélanger et tu ne sais jamais vraiment où tu mets les pieds."

"Tandis qu’ici, dans le discours du coach, il y avait vraiment une ligne directrice. Il sait exactement ce qu’il veut faire et comment le faire. Quand on parle de tactique et de stratégie, l’équipe sait exactement où elle va. C’est ce qui m’avait séduit aussi et c’est ce que j’apprécie parce que personne n’aime marcher dans le noir. Ici, ce ne sera jamais le cas", a-t-il conclu.