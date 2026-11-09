Changement majeur au sein de l'organigramme du RAEC Mons

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Changement majeur au sein de l'organigramme du RAEC Mons
Photo: © photonews
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Il y a du changement au sommet de l'organigramme du RAEC Mons. Les Dragons ont en effet annoncé que Bernard Courcelles n'était plus le président du club : il est remplacé par Peter Gould, actionnaire principal du club, qui sera accompagné à la vice-présidence par sa femme Amanda.

Bernard Courcelles était arrivé à l'Albert en 2020, et a donc vécu les montées consécutives depuis la D3 et la D2 ACFF, jusqu'à la D1 FFA où évoluent actuellement les Montois. Il est donc remplacé à la présidence du club par Peter Gould, actionnaire majoritaire du RAEC Mons depuis août 2025.

Amanda Gould, son épouse, occupera quant à elle les fonctions de vice-présidente, a également annoncé le club hennuyer. 

Peter Gould, ancien actionnaire de Chelsea, avait à l'époque rejoint Hubert Ewbank et Bernard Courcelles à la tête du club avec pour objectif clair de faire passer un cap à Mons, et de retrouver au plus vite le football professionnel. 

C'était au même moment que Hubert Ewbank avait cédé sa place de président à Bernard Courcelles, jusque là directeur général. Cette fois, Courcelles ne reprend aucune fonction au sein du club, et en quitte donc l'organigramme. 

Le communiqué du RAEC Mons : 

"Le RAEC Mons poursuit le travail entrepris ces dernières années avec la même ambition : retrouver le football professionnel et construire un projet solide et durable, sur le terrain comme en dehors.

Peter Gould, actionnaire majoritaire du club, prend la présidence du RAEC Mons. À ses côtés, son épouse Amanda Gould occupe la fonction de Vice-Présidente.

Hubert Ewbank est le Président d’honneur du RAEC Mons. Son expérience, son attachement à l’Albert et sa connaissance du tissu local sont de précieux atouts pour le club.

Alex Hayes est le CEO du RAEC Mons. Il assure, au nom du Président Peter Gould, la direction et la gestion quotidienne du club. Présent sur place, il dispose du pouvoir de décision et veille au bon fonctionnement de l’ensemble des activités du RAEC Mons, tant sur les plans sportif et administratif qu’institutionnel, en collaboration avec les différentes équipes.

Avec un bureau composé à 100 % de Montois et plusieurs collaborateurs locaux engagés ces derniers mois, le RAEC Mons confirme sa volonté de s’appuyer sur les talents de la région.

Le club entend continuer à renforcer ses partenariats, poursuivre sa bonne collaboration avec la Ville de Mons et contribuer, à son échelle, au développement et au rayonnement de notre ville".

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