Saint-Trond a confirmé son excellent parcours en Conference League en s'imposant jeudi soir sur la pelouse du Hajduk Split (0-2). Après la rencontre, l'entraîneur du club croate, Gonzalo García, n'a pas caché sa colère envers ses joueurs et a salué la prestation des Canaris.

Saint-Trond a frappé de part et d'autre de la pause à Split. Samed Bazdar a ouvert le score juste avant la mi-temps, puis Shion Shinkawa a doublé la mise d'une superbe frappe six minutes après la reprise. Incapable de réagir, le Hajduk s'est incliné 0-2. En conférence de presse, Gonzalo García a surtout regretté l'attitude de ses joueurs.

Gonzalo García hausse le ton après la défaite

"Les erreurs ne me mettent pas en colère. Ce sont d'autres choses qui m'énervent. Quand vous ne montrez pas la bonne attitude, je me fâche", a déclaré l'entraîneur du Hajduk. À ses yeux, son équipe n'en a pas fait assez pour prétendre à la victoire. "Certaines équipes peuvent jouer à 75 ou 95 % et tout de même gagner. Nous, nous ne le pouvons pas. Nous devons toujours donner 100 %", cite le média croate Index.hr.

García a en revanche salué la frappe de Shinkawa. "C'est l'Europe. Et ce but du Japonais en fait aussi partie. Je ne peux que le féliciter pour cela." Le technicien a aussi apprécié la maîtrise des Canaris face au pressing de son équipe, capables par moments d'éliminer trois adversaires d'une seule touche de balle. "C'est de la qualité", a-t-il souligné.

Les choix de García aussi critiqués

L'entraîneur du Hajduk a lui-même été la cible de critiques. Ses trois changements à la mi-temps ont été mal accueillis par une partie des supporters, selon les médias croates. Six minutes après la reprise, Shinkawa mettait déjà les Limbourgeois à l'abri.

García a expliqué qu'il cherchait à reprendre le contrôle de l'entrejeu. Son équipe perdait trop facilement le ballon et laissait trop d'espaces aux Canaris. Ses ajustements n'ont pas eu l'effet espéré. "Je suis déçu de la manière dont nous avons perdu, pas de la défaite elle-même."



Lire aussi… Une première équipe belge assurée de passer l'hiver européen›

Saint-Trond a signé une belle opération en devenant le premier club belge assuré de passer l'hiver européen cette saison. En championnat, le bilan est plus mitigé. Les Trudonnaires, qui ont changé d'entraîneur, occupent la onzième place avec douze points en autant de matchs. Rentrés dans le rang en Pro League après leur belle saison dernière, les Canaris brillent sur la scène européenne.