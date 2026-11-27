La victoire du Sporting d'Anderlecht sur la pelouse de l'OFI Crète (1-3), ce jeudi soir, a été suivie d'une échauffourée entre les deux équipes. Interrogés après la rencontre, Colin Coosemans et Giulian Biancone ont relativisé l'incident.

La victoire du Sporting d'Anderlecht sur la pelouse de l'OFI Crète (1-3), ce jeudi soir en Europa League, s'est terminée dans la tension. Les joueurs des deux équipes se sont accrochés en fin de rencontre.

"Je ne sais pas exactement ce qui a provoqué cela, mais je comprends les frustrations et les émotions propres au football. Ce n'était peut-être pas beau à voir, mais les émotions font partie intégrante du jeu", a déclaré Colin Coosemans au micro de Het Laatste Nieuws après le coup de sifflet final.

Ces tensions n'ont pas surpris Giulian Biancone. Passé par l'Olympiakos, le défenseur central français connaît bien l'ambiance parfois électrique du championnat grec.

Giulian Biancone a tenté de calmer les esprits

"Il y a eu quelques échanges d'insultes, mais aucune altercation physique. J'ai essayé de calmer tout le monde", a expliqué Biancone. Solide dans l'axe de la défense anderlechtoise, le Français a tout de même reçu une carte jaune évitable pour contestation.

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L'intervention de la police pour apaiser les tensions n'a pas davantage étonné le joueur de 26 ans. "En Grèce, la police est toujours présente lors des matchs de football. Cela fait partie de la culture locale", a conclu Biancone.