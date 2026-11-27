Romelu Lukaku a-t-il été suffisamment respecté en équipe nationale ? Selon Axel Witsel, ce n'est pas le cas. Il estime que le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge, avec 94 buts en 135 matchs, n'a pas toujours été considéré à sa juste valeur.

Cela fait déjà plus d'une dizaine de jours que Romelu Lukaku a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. Le Diable Rouge a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram le 16 novembre dernier.

Axel Witsel a révélé avoir appris la nouvelle dans le vestiaire des Diables Rouges. Romelu Lukaku y avait annoncé sa décision à ses coéquipiers après le match entre la Belgique et l'Italie et Witsel était présent.

Romelu Lukaku pas assez respecté chez les Diables Rouges ?

Axel Witsel s'est également confié sur la manière dont Romelu Lukaku a été considéré durant sa carrière internationale. Et il s'est montré très clair : "Je trouve que son passage en équipe nationale n'a pas été assez respecté."

"C'est mon avis. Ça a toujours été une relation : 'Je t'aime, moi non plus'. Un jour, on l'aime, un jour, on ne l'aime plus. Un jour : 'Romelu n'en fait pas assez'. Le lendemain, c'est : 'Romelu, c'est notre buteur. Il est incroyable'", a-t-il ajouté au micro de François-Nicolas Sepulchre (DAZN).

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"Il l’a jamais dit à haute voix, mais moi qui ai souvent parlé avec lui, je pense que ça, ça l’a… Durant son passage en équipe nationale, il n'a jamais rien dit. Il s'est toujours tu en bossant comme un malade. Au final, il a toujours répondu présent sur le terrain", a conclu l'ancien Diable Rouge.