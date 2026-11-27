L’ancien Anderlechtois Joshua Zirkzee a pris la défense de Senne Lammens après son match compliqué face au Sporting. Le Diable Rouge peut compter sur le soutien de ses coéquipiers.

Senne Lammens ne parvient pas à convaincre à Manchester United ces dernières semaines. Le Diable Rouge manque de régularité et a commis plusieurs erreurs.

Ce mercredi face au Sporting Portugal, il a arrêté un penalty avant d’en provoquer un autre en commettant une faute sur une sortie mal maîtrisée. Il a ensuite relâché un ballon aérien, qui a permis à Luis Suárez d’inscrire le but de l’égalisation du club portugais (80e, 2-2).

Joshua Zirkzee prend la défense de Senne Lammens

Joshua Zirkzee le sait, Senne Lammens a besoin de soutien : "C’est essentiel de le soutenir. Cette équipe est une famille, personne ne souffrira donc seul. Les erreurs arrivent. Passons au match suivant. Senne est un excellent gardien", a-t-il déclaré selon The National.

Qu’ont dit ses coéquipiers à Senne Lammens après le match ? "Dans ces moments-là, nous lui laissons simplement un peu d’espace", a répondu l’ancien Mauve.

"Je ne suis pas certain qu’il ait envie d’entendre quoi que ce soit. Mais Senne est un super gars. Il a la tête sur les épaules. Nous savons tous que, lors du prochain match, il sera au meilleur de sa forme."



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L’attaquant néerlandais ne veut pas accabler son coéquipier : "Et ce n’est pas à cause de lui que nous avons fait match nul. Je suis aussi quelqu’un qui aime se remettre en question et, vous savez, je n’ai pas marqué."