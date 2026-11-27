Axel Witsel s'est récemment exprimé à propos de la retraite internationale de Romelu Lukaku. L'ancien Diable Rouge a confié avoir appris la nouvelle dans le vestiaire de la Belgique, la veille de l'annonce officielle.

Avant le match entre la Belgique et l'Italie le 15 novembre dernier, Axel Witsel a eu droit à un hommage pour sa carrière internationale au stade Roi Baudouin. Il était ainsi présent en tribune et a pu assister à la victoire de la Belgique sur le score de 4-1.

Il a notamment pu saluer Romelu Lukaku, qui lui a demandé de venir dans le vestiaire après le match : "J'étais au bord du terrain et je saluais tout le monde. Il me prend dans ses bras et me demande d'être présent dans le vestiaire parce qu'il voulait faire un discours. Il m'a dit : 'Je veux absolument que tu sois présent'. Je lui ai répondu : 'OK, ça va, après le match, je serai présent dans le vestiaire'."

Axel Witsel présent lors de l'annonce de Romelu Lukaku

"C'est là qu'il nous a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale", a expliqué Axel Witsel au micro de François-Nicolas Sepulchre (DAZN).

"Il nous a expliqué qu'il avait tout donné, qu'il était mentalement fatigué et qu'il voulait passer à autre chose. Qu'il était temps pour lui de se concentrer uniquement sur son club. Le lendemain, c'était officiel."

89 matchs ensemble chez les Diables Rouges

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Axel Witsel et Romelu Lukaku se sont côtoyés durant de longues années en équipe nationale. Ils ont disputé pas moins de 89 matchs ensemble chez les Diables Rouges. Le joueur de l'OGC Nice est d'ailleurs celui qui a le plus souvent partagé le terrain avec Big Rom en équipe nationale après Jan Vertonghen, qui a disputé 100 rencontres aux côtés du meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge.