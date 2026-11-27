Après un solide début de saison, La Gantoise marque le pas. Depuis la blessure de Christian Burgess, les résultats sont moins convaincants et l'équipe de Rik De Mil a perdu de son allant offensif. L'absence du défenseur expérimenté pèse-t-elle plus lourd que prévu chez les Buffalos ?

Depuis la blessure de Christian Burgess, La Gantoise n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs, face à la lanterne rouge, Courtrai. Les Buffalos se sont inclinés contre Lommel et Beveren et ont concédé le partage face à KuPS et à l'Étoile rouge de Belgrade.

Deux buts en cinq matchs pour La Gantoise

La baisse de régime est surtout visible sur le plan offensif. Gand n'a marqué que deux fois en cinq rencontres, à raison d'un but contre Courtrai et d'un autre face à l'Étoile rouge. Les Buffalos sont restés muets contre Lommel, KuPS et Beveren.

Le contraste est saisissant avec le dernier match avant la blessure de Burgess. Le 25 octobre, La Gantoise avait infligé un 4-0 à Anderlecht. Depuis cette victoire, l'équipe de Rik De Mil n'a jamais marqué plus d'un but par rencontre.

L'absence de Burgess pèse-t-elle plus lourd que prévu ?

L'influence de l'ancien pilier de l'Union peut dépasser le cadre de la défense. Par son expérience et sa capacité à organiser le bloc, Burgess apporte des repères à l'ensemble de l'équipe. Une équipe mieux en place peut aussi se projeter vers l'avant avec davantage de confiance.

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Difficile de mesurer la part de son absence dans cette disette offensive. La Gantoise avait déjà connu la défaite avec Burgess, mais le bilan depuis sa blessure pose question. En attendant son retour, Rik De Mil doit retrouver un équilibre qui permette à ses Buffalos de se montrer à nouveau dangereux.