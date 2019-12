Le Club de Bruges est ambitieux et vise Christian Benteke

Le Club de Bruges est à la recherche d'un nouvel attaquant et désire frapper fort lors de ce mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier 2020.

Le Club de Bruges serait fortement intéressé par Christian Benteke et aurait même contacté le joueur et son entourage, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws. Le Club voit grand et puis qui ne tente rien, n'a rien. Les Blauw en Zwart sont parvenus à convaincre Simon Mignolet de rejoindre la Venise du Nord en provenance de Liverpool l'été dernier. Ils ont également tenté le coup avec Victor Wanyama, mais le Kenyan est finalement resté à Tottenham.

Bruges désire s'attacher les services d'un nouveau buteur et a donc jeté son dévolu sur Benteke. Néanmoins le Diable Rouge touche un salaire conséquent du côté de Crystal Palace avec un peu moins de 7 millions d'euros par an. De plus, le joueur âgé de 28 ans avait prolongé d'un an chez les Eagles afin de ne pas se retrouver libre en juin prochain et a toujours clamé vouloir rester en Premier League malgré les nombreuses offres venues de Chine.

Néanmoins, son faible temps de jeu (486 minutes) pourrait le pousser à plier bagage cet hiver. Le buteur sait qu'il devra jouer davantage s'il veut être repris par Roberto Martinez pour l'Euro 2020.

Le nom de Michy Batshuayi a aussi été cité au Club, mais l'attaquant veut terminer la saison à Chelsea. Puis étant donné que les Blues vont perdre Olivier Giroud en janvier, Batsman devrait devenir 2ème dans la hiérarchie des attaquants derrière Tammy Abraham.