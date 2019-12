L'Olympique Lyonnais vise un champion du monde lors du mercato hivernal

Avec les lourdes blessures de Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay, tous deux victimes d'une rupture des ligaments croisés, les Gones ont décidé de s'activer durant le prochain mercato hivernal.

L'Olympique Lyonnais entend se montrer actif lors du prochain mercato hivernal. Lucas Digne, Steven Nzonzi et Thomas Lemar étaient annoncés comme pistes potentielles par Le Parisien. Et visiblement, l’intérêt pour le joueur de l’Atlético Madrid aurait dépassé le stade d’option à l’étude, comme le rapporte L'Équipe. L'OL est passé à l’attaque pour Lemar et des discussions sont en cours avec les Colchoneros.

L'Atlético exigerait une option d'achat obligatoire pour accepter un éventuel prêt. Recruté pour 70 millions d'euros lors de l'été 2018, l'ancien joueur de l'AS Monaco conserve une valeur marchande importante et possède un salaire conséquent pour les finances lyonnaises, à savoir 4,8 millions d’euros net par an. Une opération complexe mais pas impossible dans la mesure où les trois parties semblent aller dans la même direction.