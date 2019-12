Le KVK en route pour la finale de la Coupe? "Une belle occasion"

Tombeur de l'Union Saint-Gilloise, Courtrai espère désormais prolonger l'aventure.

En grande difficulté en championnat, les Kerels retrouvent des couleurs en Coupe de Belgique. Même si ça n'a pas été simple, mercredi, sur la pelouse de l'Union. "Les deux équipes ont eu de belles opportunités", note Julien De Sart.

Mais Courtrai a su faire craquer l'Union dans le money time. Et rêve désormais de la finale? "En demi-finale, on jouera encore une fois à domicile et avec le soutien de nos supporters, tout est possible", insiste l'ancien joueur du Standard.

La Coupe fait en tout cas office de bouffée d'air frais pour les Courtraisiens, au coeur d'une saison compliquée. "La Coupe est désormais une belle opportunité de donner des couleurs à notre saison", confirme et conclut Larry Azouni.