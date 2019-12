🎥 Mené au score, Hoffenheim renverse le Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund se déplaçait à Hoffenheim pour la 17e journée de Bundesliga.

Une victoire leur aurait permis de revenir titiller le trio de tête. Il n'en est rien. Le Borussia Dortmund a une fois de plus laisser filer des points précieux cette saison.

Les choses débutaient pourtant bien pour Thorgan Hazard (titulaire) & Co. Mario Götze (17e) propulsait le Borussia aux commandes, une avance qui récompensait une solide première période pour les hommes de Favre. A la pause, Hazard restait au vestiaire, touché au genou.

Mais après avoir laissé passé l'occasion de se mettre aux abris, Hoffenheim est revenu dans la rencontre et faisait craquer Dortmund en fin de rencontre, d'abord via l'égalisation de Sargis Adamjan (79e) avant le but de la victoire d'Andrej Kramaric (87e), fatal au Borussia.

GOAL | Joli but de Kramaric ! 🧐



2ïžâƒŁ-1ïžâƒŁ #TSGBVB đŸ‡©đŸ‡Ș pic.twitter.com/3Z91n5bSch — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) 20 décembre 2019

Hoffenheim grimpe à la sixième place, et revient à trois longueurs de Dortmund qui reste quatrième.