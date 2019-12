Toby Alderweireld signe un nouveau contrat

Tottenham vient d'annoncer que Toby Alderweireld est prolongé jusqu'en 2023. Le défenseur pourrait donc rester trois saisons supplémentaires chez les Spurs. Le club est conscient de son importance dans l'effectif. Le Belge a été titulaire 16 des 17 matchs de Premier League disputés par Tottenham cette saison.

We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

A la grande satisfaction de Toby Alderweireld qui a déclaré qu'il ne pouvait pas être plus heureux et qu'il était très honoré de défendre les couleurs de Tottenham :

"I couldn't be happier. I'm honoured to play at this Club."
@AlderweireldTob on what it means to extend his future at Spurs.



