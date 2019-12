Zinho Vanheusden atteint un nouveau cap

Le défenseur belge n'a que 20 ans mais il a déjà accumulé les matchs avec la vareuse du Standard de Liège.

Ce mercredi en Coupe de Belgique, Zinho Vanheusden a passé un nouveau cap : il disputait son cinquième match pour les Rouches. Les dirigeants liégeois ont sorti un gros chèque pour se l'approprier définitivement. Et ils comptent bien le rentabiliser.

Vanheusden a disputé 50 matchs pour un total de 4.007 minutes avec le Standard. Depuis 2018, il a joué précisément 38 matchs en championnat, 9 en Europa League et 3 en Coupe de Belgique. Toutes compétitions confondues, il a inscrit 3 goals et délivré une passe décisive. Il n'est pas certain qu'il dispute son 51ème match ce week-end. Vanheusden est incertain pour le déplacement de ce samedi à Waasland-Beveren.