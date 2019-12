Un Racing Genk relancé avant Anderlecht? "On était dans un creux"

Eliminé en Coupe et largué dans la course aux playoffs 1, le Sporting d'Anderlecht affrontera un Racing Genk qui semble retrouvé depuis deux semaines.

Les champions de Belgique en titre ont, pourtant, vécu un début de saison aussi compliqué que celui d’Anderlecht. Mais la sérénité semble revenue depuis deux semaines et des victoires au Cercle de Bruges et contre Waasland. "J’ai le sentiment que la confiance est revenue dans le groupe", confirme Patrik Hrosovsky au Laatste Nieuws.

"Poursuivre sur cette lancée à Anderlecht"

"On était dans un creux après cette série de neuf rencontres sans gagner", ajoute-t-il. "Ces victoires ont réellement fait du bien au groupe. On se trouve mieux sur le terrain. Et l’objectif est de poursuivre sur cette lancée à Anderlecht", souligne-t-il.

Mais le Slovaque mesure l’étendue de la qui l’attend à Saint-Guidon, dimanche soir. "Anderlecht est dans une période difficile, mais, en Tchéquie comme en Slovaquie, Anderlecht est connu comme le plus grand club de Belgique. C’est un club avec une grande histoire", insiste le médian du Racing qui avait débuté son aventure genkoise, contre Anderlecht en août... par une victoire. "J’espère réussir le six sur six", conclut-il.